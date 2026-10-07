Canciller Pérez-Mackenna por dichos del embajador Judd: “No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, respecto al Estrecho de Magallanes.

Durante la quinta edición del Día del Comercio Global, el diplomático estadounidense indicó que si Chile quiere ayuda para proteger su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, tendrán que colaborar en los asuntos importantes para Estados Unidos.

“Tenemos una relación con Chile que va más allá de lo comercial. Y si queremos que esa relación continúe, si ustedes quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces tendrán que trabajar con nosotros en los asuntos que también son importantes para nosotros“, dijo Judd.

La respuesta del canciller Pérez Mackenna

La réplica del canciller Pérez Mackenna se produjo a la salida de una sesión especial del Senado, a la que fue citado este miércoles junto al ministro de Defensa, Fernando Barros. Dicha instancia legislativa tuvo como objetivo esclarecer los alcances e implicancias de la reciente adhesión de Chile al pacto Escudo de las Américas, acuerdo impulsado por Estados Unidos.

Consultado por las palabras de Judd, el jefe de la cancillería chilena afirmó que “El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defenderla; así lo hemos venido haciendo por 200 años”.

Pérez Mackenna aseguró que “las relaciones con Estados Unidos son históricas, siempre han sido buenas y eso no va a cambiar con esto”. Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores precisó sobre los comentarios de Judd “Lo que vamos a hacer ahora es evaluar sus declaraciones, quiero ver el detalle de esto”.