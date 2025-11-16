“Esto va a ser como un nuevo SQM”: Joaquín Lavín sale en defensa de su hijo y de Cathy Barriga

En plena jornada electoral, el excandidato presidencial defendió con firmeza a su hijo, Joaquín Lavín León, sosteniendo que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. Aseguró que el proceso judicial es “absolutamente injusto” y acusó que, por tratarse de un caso mediático, la fiscalía “se carga a un lado”.

En el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, Joaquín Lavín aprovechó su paso por el local de votación en Las Condes no solo para reafirmar su apoyo a Evelyn Matthei, sino también para entregar una defensa categórica a su hijo, Joaquín Lavín Jr., y a su nuera, la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, ambos investigados en causas de alta connotación pública.

Lavín en conversación con CNN Chile recalcó que las imputaciones —que incluyen delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y presuntas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, donde Barriga es la principal imputada por un desfalco superior a los $30 mil millones— no se ajustan a la realidad de los hechos.

“Siempre he pensado que el juicio tanto contra Cathy como contra Joaquín es absolutamente injusto. Cuando llegue el momento de verdad, ellos van a poder mostrar su inocencia. Esto va a ser como un SQM 4 o 5. O sea, hay mucho ruido, mucha farándula, pero la verdad, la verdad es muy diferente a como se pinta”, afirmó.

Consultado sobre si mantiene su convicción, Lavín insistió: “No solo de mi hijo, sino que también de Cathy”.

Y añadió críticas directas al Ministerio Público: “Yo creo que en los juicios que son tan mediáticos a la fiscalía le cuesta ser objetiva. Se supone que los fiscales tienen que investigar objetivamente. Pero cuando algo es tan mediático, y a veces también se mezcla con la farándula, es difícil que investiguen objetivamente. Se cargan a un lado, y bueno, cuando llegue el juicio se ponderan todas las cosas y ahí la situación cambia”.

Apoyo a Matthei

Respecto a su decisión de respaldar a Matthei, sostuvo que se mantuvo firme en su sector político y valoró la trayectoria de la candidata: “La conozco bien, sé su capacidad, sé su equipo. Fuimos colegas, ministros durante el gobierno del presidente Piñera”.

Consultado por el desempeño de la campaña, Lavín evitó entrar en detalles, pero sí reconoció que la presencia de múltiples candidatos de derecha —José Antonio Kast, Franco Parisi, Johannes Kaiser y la propia Matthei— fragmentó significativamente el electorado: “El voto está muy dividido, pero lo importante es que hay un cambio”.

El exalcalde también reflexionó sobre el panorama político nacional e internacional, señalando que en distintos países se ha vuelto más rentable electoralmente expresar aquello con lo que se está en contra, más que plantear propuestas de fondo.

“Siempre es más fácil estar en contra que construir”, advirtió, agregando que la derecha enfrenta una “responsabilidad gigantesca” dado el inédito escenario en que sus candidatos podrían superar el 60% de los votos en conjunto, algo que —según dijo— era “impensado” en elecciones anteriores.

Respecto a un eventual escenario en que Evelyn Matthei no avance a segunda vuelta, el exalcalde subrayó que su apoyo será irrestricto para cualquiera de los candidatos del sector de derecha.