Este fin de semana se podrá ver a Saturno grande y brillante en el cielo: ¿A qué hora será más visible?

A partir de las 21:00 horas de este sábado 20 de septiembre -al Noreste- será posible ver a Saturno brillante en el cielo.

El planeta se mostrará a simple vista, pero podrá distinguirse mejor utilizando binoculares o un telescopio básico.

El peak de la oposición será a las 5:10 horas.

“Para una mejor observación, ve a un lugar sin contaminación lumínica”, recomendó el Gobierno.

¿Por qué se podrá observar a Saturno?

“Esto será gracias al fenómeno llamado oposición, que ocurre cuando un planeta se encuentra en el lado opuesto de la Tierra con respecto al Sol”, explicó el Ejecutivo.

En ese momento, alcanza su máximo brillo, “lo que se convierte en un momento ideal para su observación”.