Este es el medicamento más solicitado por las farmacias comunales para vender en Chile…Y no, no es el Paracetamol

Las farmacias comunales han llegado, en la mayoría de los casos, a ser una ayuda imprescindible para cientos de personas, ayudándolos a adquirir medicamentos a precios más bajos que en las grandes cadenas de farmacias.

Y para poder vender productos a bajo costo, es que muchas de ellas han realizado diversas negociaciones particulares con empresas farmacéuticas, así como con Cenabast, el organismo del Estado encargado de abastecer de medicamentos a recintos hospitalarios, farmacias comunales y privadas adheridas a convenios.

En esa línea, surge una duda: ¿cuál es el medicamento más solicitado por las farmacias a cargo de los municipios? Un análisis de CNN Chile permitió descubrir que, desde 2022 a la fecha, el medicamento más solicitado es la Pregabalina de 75 mg (utilizado para tratar la epilepsia y la ansiedad), con 32 millones de unidades entregadas por Cenabast.

En segundo lugar, está la Levotiroxina de 100 MCG (que combate la tiroides) con 24 millones de unidades y en tercer lugar está el Losartan de 50 MG (hipertensión), con 22 millones.

¿El paracetamol? El popular medicamento multiuso está en cuarta posición con 20 millones de unidades vendidas -desde 2022 a la fecha- en su presentación de 500 mg.

Los medicamentos más solicitados en 2025

Al hacer zoom al 2025, los medicamentos más solicitados siguen siendo la Pregabalina y, en segundo lugar el Losartan, con 8 y 5,3 millones de unidades compradas; en cambio, en tercer lugar se ubicó la melatonina con 4,7 millones de unidades solicitadas.

En tanto, la farmacia comunal de Maipú es el recinto que más medicamentos ha pedido este año a Cenabast a lo largo del país, con casi 400 mil unidades. A nivel nacional, en tanto, el monto desembolsado por municipios asciende a un total de 177 millones de pesos.