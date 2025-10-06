Estas son las estaciones de Metro con horario extendido por el concierto de Kendrick Lamar en Santiago

El rapero estadounidense se presentará este martes 7 de octubre en el Estadio Monumental, seis años después de su última visita al país.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar pisó suelo chileno por última vez en 2019, en el marco de la gira de su álbum DAMN. Su regreso ha generado gran expectación desde el anuncio, y este martes 7 de octubre finalmente se concretará el esperado concierto.

El show se realizará en el Estadio Monumental, en Macul, a partir de las 21:00 horas, donde los fanáticos podrán disfrutar del espectáculo preparado por el californiano como parte de su “Grand National Tour”.

El artista ya se ha presentado en México, Brasil y Argentina, y ahora es el turno de Chile. La apertura del concierto estará a cargo de la dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso, quienes regresan al país tras su reciente paso por el Movistar Arena el pasado 14 de septiembre.

Ante el gran interés que ha despertado el evento, Metro de Santiago anunció una extensión de su horario de funcionamiento en algunas estaciones de las líneas 1 y 5 para facilitar el regreso del público.

“Con el objetivo de cumplir con nuestro propósito de acercar a las personas a vivir una mejor ciudad, Metro de Santiago anuncia una extensión horaria en dos de sus líneas para facilitar el regreso a casa de los usuarios que asistan al concierto de Kendrick Lamar”, señalaron desde la empresa.

El servicio se extenderá hasta las 00:30 horas en las siguientes estaciones: