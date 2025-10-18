Estallido social marca campaña presidencial en su sexto aniversario: Esto dijeron los candidatos

Los principales candidatos presidenciales chilenos confrontaron sus visiones sobre el 18-O, con acusaciones cruzadas sobre responsabilidades y consecuencias de las protestas que marcaron un punto de inflexión en la historia reciente del país.

El sexto aniversario del estallido social de 2019 se convirtió en el centro del debate electoral chileno, con los candidatos presidenciales confrontando sus visiones sobre las protestas que marcaron un punto de inflexión en el país. Las declaraciones cruzadas evidenciaron las profundas divisiones que persisten en la interpretación de los eventos que comenzaron como una protesta contra el alza del metro y derivaron en un clamor transversal por un modelo económico más justo.

José Antonio Kast: acusaciones al gobierno

El candidato republicano José Antonio Kast dirigió sus críticas directamente al presidente Gabriel Boric y su gobierno, afirmando que “muchos de los que hoy gobiernan estaban en las calles, justificando la violencia, celebrando el caos” durante el estallido. En un mensaje difundido por redes sociales, el exdiputado advirtió que cuando termine el mandato actual, los gobernantes no deben “volver a las calles a destruir lo que no supieron gobernar”. Kast aseguró que Chile “no está condenado al caos” y prometió que su gobierno entregará “resultados, seguridad y futuro”.

El 18 de Octubre del 2019 muchos celebraron el caos y la destrucción. Hoy les decimos con firmeza: Chile no se rinde . Vamos a levantar nuestro país 🇨🇱 con orden, coraje y fe. #LaFuerzaDelCambio #FranjaPresidencial #Vota5 pic.twitter.com/2uyLt8udf4 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 18, 2025

Evelyn Matthei: vínculo con la delincuencia

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, vinculó directamente la violencia del estallido con la actual ola delictual, afirmando que la “violencia terrible” de 2019 “abrió el espacio para la ola de delincuencia” que afecta al país. Durante su gira por la Región del Maule, la exalcaldesa de Providencia criticó al gobierno por “sacar a gente competente” para poner “apitutados” en cargos clave. Matthei también se distanció de los extremos políticos y enfatizó que los chilenos exigen soluciones concretas más que buscar culpables.

Jeannette Jara: defensa de las manifestaciones

La candidata oficialista Jeannette Jara respondió contundentemente a las acusaciones de Kast, declarando que “Kast miente” sobre la naturaleza del estallido social. La exministra del Trabajo alertó que “la ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía de que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse”. Jara reconoció que “hubo abusos” durante las protestas pero defendió la legitimidad de las demandas ciudadanas, destacando que salieron “más de dos millones de personas” a las calles, principalmente de clase media afectada por los abusos.

Johannes Kaiser: comisión investigadora

Según reportó La Tercera, el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, propuso la creación de una comisión de “justicia, reparación y garantías de no repetición” que llevará el nombre del expresidente Sebastián Piñera. El candidato presidencial argumentó que existen “demasiadas víctimas de verdad” que no recibieron indemnización y sugirió que el fenómeno pudo ser “financiado y organizado desde el extranjero”. Kaiser advirtió que si se repiten este tipo de eventos, “no pueden imaginarse lo pesada que se viene la mano”.

El debate se enmarca en las cifras del Informe Estadístico del Estallido Social publicado por la Fiscalía, que registró más de 35.000 delitos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, con 21.700 imputados y 20.700 víctimas. El documento reveló que el delito más frecuente fue violencia institucional cometida por agentes del Estado (34%), seguido de saqueos (31.7%) y desórdenes públicos (22.7%). Las protestas dejaron una treintena de fallecidos y más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos oficiales.