Estafa masiva en BancoEstado: Institución acusó a 7 mil personas de intentar hacer “auto fraudes” con tutorial de TikTok

Una masiva estafa afectó a BancoEstado luego de que miles de clientes utilizaran tutoriales de TikTok para realizar auto-fraudes, provocando una mega querella judicial que mantiene $6.386.845.316 retenidos por los tribunales de Santiago.

Según lo informado por The Clinic, el ilícito, iniciado en abril de 2024 y con ramificaciones hasta 2026, consistía en recibir depósitos de hasta 35 UF, retirar el efectivo de inmediato y denunciar falsamente transacciones no reconocidas para forzar la devolución del dinero bajo el amparo automático de la Ley N° 20.009.

La indagatoria ante el Séptimo Juzgado de Garantía constató que los involucrados replicaban montos estandarizados de hasta $1.200.000 tras coordinarse en foros digitales para evadir los controles de seguridad.

Esta situación alertó al Ministerio de Hacienda e impulsó la posterior promulgación de la Ley N° 21.673, normativa que actualmente faculta a la banca a suspender las restituciones de fondos ante sospechas fundadas de dolo.