¿Estafa masiva?: Denuncian a empresa supuestamente china que prometía millonarias ganancias y que desapareció en Fiestas Patrias

Zhihui Youpin es la principal apuntada por los afectados, a quienes les prometían millonarias devoluciones luego que se realizaran depósitos de dinero.

Una millonaria estafa fue denunciada durante los últimos días, la que habría afectado a varios inversionistas chilenos y que fue dada a conocer como tal durante Fiestas Patrias.

Según la información entregada por Radio Biobío, el hecho está vinculado a la firma Zhihui Youpin.

Esta prometía una serie de condiciones económicas para los inversores. Con un monto que ellos depositarían, entrarían en el esquema.

Posteriormente, debían “trabajar” al menos 15 minutos por día, en una plataforma interna con sede -supuestamente- en distintas ciudades de China.

Este panel se desbloqueaba con una inversión que podía iniciar en los $70 mil y terminaba en $2.280.000.

Con el esquema de atraer inversores a través de bonos, la empresa había logrado crear una base de personas que constantemente estaban invirtiendo montos, y posteriormente realizaban retiros con un porcentaje de comisión que cobraba la plataforma.

¿Cómo se produjo la caída de dicha empresa? Los denunciantes apuntan a que poco antes de Fiestas Patrias se indicó que el próximo retiro sería sin comisión, motivo por el que algunas personas depositaron grandes sumas de dinero.

Dicho retiro se produciría el 17 de septiembre. Los “gerentes” de la empresa habían dicho que tenían problemas con el retiro sin comisión, así que solicitaron nuevos depósitos de los inversionistas.

Sin embargo, el 18 de septiembre, la empresa desapareció. La página web de la firma ya no existía, los grupos de WhatsApp se eliminaron y los “gerentes”, ya no respondían los mensajes.

El citado medio señaló que habría al menos una decena de grupos de estafados por la “empresa china”, y que habría unos cinco mil estafados en el país.

Actualmente, ya están gestionando las acciones legales correspondientes.