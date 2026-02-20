País judicial

Estafa masiva por redes sociales: Denuncian esquema de falsas inversiones que se promociona a través de Instagram

Por CNN Chile

20.02.2026 / 10:02

{alt}

Fiscalía informó que está investigando la plataforma, la que tiene al menos seis denuncias distintas por millonarios perjuicios económicos.

Una serie de denuncias por estafa se han dado a conocer recientemente y que están relacionadas con una plataforma que se promociona a través de redes sociales.

Según información de Radio Biobío, actualmente Fiscalía está investigando a Intermagnum, luego que haya recibido acusaciones por no devolver dineros que les habían sido transferidos para inversiones.

Desde el Ministerio Público indicaron que “la causa está vigente y permanece en investigación con diligencias que están en desarrollo. Se ha instruido trabajo investigativo de las diligencias a equipos especializados de Carabineros y PDI“.

Estafa masiva: ¿En qué consiste?

El abogado Daniel Hasson, representante de seis denunciantes contra Intermagnum, relató que la plataforma se promueve en Instagram, desde donde posteriormente contactan a los interesados para que realicen inversiones que prometen retorno.

No obstante aquello, a medida que pasa el tiempo piden depósitos cada vez más cuantiosos, y después señalan que hay problemas para hacer retiros de los dineros.

El profesional apunta a que “probablemente sean captadores que reciben algo por el dinero que la persona invierte en esta estafa o derechamente están asociados con esta estafa“.

El citado medio señala que ya en 2024 se había ingresado una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En esta, tres denunciantes acusaban a Intermagnum, de perjuicios por $125 millones, $24 millones y $59 millones.

Luego dicha acción judicial se amplió para otras tres personas que acusaron pérdidas económicas por 15, 5 y 28 millones de pesos, respectivamente.

DESTACAMOS

Cultura ¿Cuántos se han llevado la Gaviota de Platino en los 65 años de historia del Festival de Viña? Conócelos acá

LO ÚLTIMO

Mundo Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales
EE.UU. retira visas de tres funcionarios chilenos de gobierno: Los acusan de comprometer "infraestructura de telecomunicaciones"
¿Cuánto han afectado los incendios forestales a la flora nativa? | CNN Tiempo
“Cuphead” conoce a “Doom”: “Mouse Detective Roedor”, el FPS indie que convierte la animación de los años 30 en una balacera noir
Experto analiza los factores de riesgo en fatal accidente en Renca: "Debe haber un especial cuidado en la selección de conductores"
“Es una sionista militante...”: Borrell arremete contra Von der Leyen por participación de la UE en la Junta de Paz