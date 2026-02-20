Estafa masiva por redes sociales: Denuncian esquema de falsas inversiones que se promociona a través de Instagram

Fiscalía informó que está investigando la plataforma, la que tiene al menos seis denuncias distintas por millonarios perjuicios económicos.

Una serie de denuncias por estafa se han dado a conocer recientemente y que están relacionadas con una plataforma que se promociona a través de redes sociales.

Según información de Radio Biobío, actualmente Fiscalía está investigando a Intermagnum, luego que haya recibido acusaciones por no devolver dineros que les habían sido transferidos para inversiones.

Desde el Ministerio Público indicaron que “la causa está vigente y permanece en investigación con diligencias que están en desarrollo. Se ha instruido trabajo investigativo de las diligencias a equipos especializados de Carabineros y PDI“.

Estafa masiva: ¿En qué consiste?

El abogado Daniel Hasson, representante de seis denunciantes contra Intermagnum, relató que la plataforma se promueve en Instagram, desde donde posteriormente contactan a los interesados para que realicen inversiones que prometen retorno.

No obstante aquello, a medida que pasa el tiempo piden depósitos cada vez más cuantiosos, y después señalan que hay problemas para hacer retiros de los dineros.

El profesional apunta a que “probablemente sean captadores que reciben algo por el dinero que la persona invierte en esta estafa o derechamente están asociados con esta estafa“.

El citado medio señala que ya en 2024 se había ingresado una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En esta, tres denunciantes acusaban a Intermagnum, de perjuicios por $125 millones, $24 millones y $59 millones.

Luego dicha acción judicial se amplió para otras tres personas que acusaron pérdidas económicas por 15, 5 y 28 millones de pesos, respectivamente.