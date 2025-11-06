¿Estafa intrafamiliar? 18 parientes presentan querella contra uno de los suyos por pérdida de más de $4.500 millones

La acción judicial revela que uno de los dueños de Liquidez Capital, y pariente de los querellantes, los contactó uno a uno para que realizaran una millonaria inversión.

Una querella por estafa, administración desleal y lavado de activos presentaron 18 integrantes de una familia -ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago- contra Liquidez Capital, luego que los acusaran de un perjuicio de más de $4.500 millones en total.

¿Lo llamativo de la situación? Uno de los propietarios de Liquidez Capital es pariente de todos ellos, según la información revelada por LUN.

La firma es liderada por Jorge Araneda Maturana y Pedro Schain Maluk. Sobre este último, la querella señala que los contactó uno a uno para invertir en el negocio.

La acción judicial sostiene que el acusado indicó que era “un negocio lucrativo, en el que el dinero invertido estaría seguro o bajo resguardo“.

Sobre Schain aseguran que “su vida personal y familiar eran una extensión de sus negocios (…) lo que cobra relevancia por el vínculo de parentesco y amistad de sus víctimas, pues en la intimidad de la familia se mostraba como muy próspero y exitoso frente a los demás para atraer inversionistas, llevando un ritmo de vida y gasto que sólo las personas exitosas y solventes pueden llevar”.

La querella detalla que en total perdieron $4.569.751.391. Quien sufrió el mayor perjuicio fue un miembro del clan quien sufrió la pérdida de más de $1.700 millones, mientras que su esposa tuvo un perjuicio de más de $470 millones.