¿Estafa con sandwichs? Empresario gastronómico fue acusado de fraude de más de $1.400 millones en impuestos

La cadena de sándwiches "El Chaday" baja sus cortinas en medio de una investigación por una millonaria evasión fiscal.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) acusó una millonaria evasión de impuestos relacionada con un local de comida rápida en Rancagua,

Según los antecedentes revelados por Diario Financiero, la denuncia apunta contra el empresario gastronómico Óscar Martínez.

Martínez es el dueño de los locales “El Chaday“, una cadena local de comida rápida que opera en la Región de O’Higgins.

Martínez fue acusado a fines del año pasado de un fraude al fisco por más de $ 1.400 millones.

¿Qué mecanismo habría ocupado para aquello? El organismo señaló que se habría realizado a través de las sociedades relacionadas con la franquicia de comida rápida.

Entre las irregularidades denunciadas por el SII, se indica que la cadena ejecutó ventas sin emitir boletas entre junio de 2021 y noviembre de 2023.

Por dicho motivo, se le acusó de ocultar ingresos por montos superiores a los $ 1.200 millones.

A esto se suman transferencias que realizó desde cuentas de pago digitales hasta sus cuentas personales, por lo que Martínez habría subdeclarado el IVA y evadió montos relacionados con el Impuesto Global Complementario.