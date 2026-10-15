Fraude bancario: Banco Santander deberá devolver más de $3 millones sustraidos a cliente que fue víctima de giros no autorizados

La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución que ordenó a Banco Santander Chile restituir fondos y/o cesar cargos por $3.421.340 a un cliente que fue víctima de un fraude bancario mediante giros y compras no autorizadas.

De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, en fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó la apelación presentada por la entidad bancaria y ratificó la decisión del Juzgado de Policía Local de Graneros, que desestimó la demanda del banco al establecer que no se acreditó dolo o culpa grave del cliente.

La sentencia señala que corresponde a la institución financiera demostrar la responsabilidad del usuario en las operaciones cuestionadas. En ese sentido, sostiene que “es el Banco quien debe probar que las transacciones cuestionadas se deben exclusivamente a dolo o culpa grave del usuario, carga probatoria que no ha sido cumplida en la especie”.

El tribunal también cuestionó las medidas de seguridad de la entidad, indicando que el fraude “pudo ser mitigado por el Banco si hubiesen operado las demás medidas de seguridad disponibles“. Asimismo, señaló que Santander no presentó antecedentes suficientes para demostrar que la ineficacia de esos mecanismos no le era atribuible.

Entre los antecedentes considerados, la Corte destacó que el banco no presentó la cartola histórica del cliente para analizar si las transacciones eran irregulares respecto de su comportamiento habitual. Tampoco acreditó haber emitido alertas ante las operaciones desconocidas o efectuadas en un corto período, ni aportó nuevas pruebas en segunda instancia que permitieran establecer negligencia grave del usuario.