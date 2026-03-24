¿Estado en quiebra? Ministro de Hacienda se distancia de mensajes del Gobierno y afirma que “jamás ocuparía una palabra como esa”

El secretario de Estado, Jorge Quiroz, explicó, sin embargo, que la situación actual corresponde a un escenario de deterioro fiscal.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tomó distancia este martes de la frase “un Estado en la quiebra”, utilizada en un comunicado oficial del gobierno para explicar la imposibilidad de reducir el precio de los combustibles.

La declaración surgió tras la votación del proyecto que contiene el precio de la parafina por parte de la Cámara de Diputados y en medio de la controversia generada por el anuncio del alza en todos los combustibles, medida que comenzará a regir desde este jueves.

En ese contexto, una publicación difundida en redes sociales del Ejecutivo planteó la pregunta “¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco?”.

La pregunta fue respondida con tres puntos especificos, asegurando: “Porque nos dejaron sin plata. Un Estado en la quiebra. Endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía“.

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¿Qué dijo Quiroz sobre la polémica frase “Un estado en quiebra”?

El secretario de Estado marcó diferencias con las frases utilizada, asegurando que no comparte esa caracterización.

“No, jamás ocuparía una palabra como esa, jamás ocuparía la palabra para el Estado que esté quebrado”, afirmó.

En su lugar, el ministro explicó que la situación actual corresponde a un escenario de deterioro fiscal.

“Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada. Nosotros lo lo vimos en términos de cuánto ha aumentado la deuda. 40. 000 millones de dólares más de deuda que cuando tocó la crisis anterior“, explicó.

El secretario de Estado puntualizó diciendo: “Lo vimos con el capital de trabajo que heredamos como gobierno, prácticamente sin caja”.