Estación Central y La Pintana: dos homicidios en plena vía pública durante las últimas horas

Por CNN Chile

14.08.2025 / 06:01

Durante las últimas horas en la Región Metropolitana, se registraron dos homicidios violentos en plena vía pública.

Durante las últimas horas en la Región Metropolitana se registraron dos homicidios violentos en plena vía pública, los cuales están siendo investigados por la PDI y unidades especializadas de criminalística.

El primer incidente tuvo lugar en Estación Central, en la calle Mailef, donde un hombre de entre 25 y 30 años fue atacado por desconocidos que efectuaron alrededor de siete impactos. La víctima falleció en el lugar antes de recibir atención médica, y los peritos del equipo ECOH levantan evidencia para determinar dinámicas y responsables del crimen.

Horas más tarde, en La Pintana, un joven de 19 años que se desplazaba en bicicleta fue seguido por un vehículo desde donde le dispararon entre siete y ocho veces, alcanzándolo especialmente en rostro y torso. Pese a la rápida intervención de servicios de emergencia, la víctima murió en el sitio. La PDI trabaja en la recolección de registros de cámaras y testigos para identificar a los autores.

Ambos hechos reactivan la preocupación por la seguridad en la vía pública y la violencia con armas de fuego en la capital.

