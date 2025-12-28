Balacera en Estación Central deja un joven muerto y dos heridos en la vía pública

La Fiscalía ECOH y la PDI trabajan para esclarecer la dinámica del hecho y determinar responsabilidades, tras el hallazgo de numerosas vainillas de bala en el sitio del suceso.

Un tiroteo en plena vía pública en la comuna de Estación Central, ocurrido en la madrugada del sábado, dejó a un joven de 18 años fallecido y dos personas heridas.

El caso está siendo investigado por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los primeros antecedentes oficiales, el ataque con arma de fuego se produjo alrededor de la 01:00 de la madrugada en una calle de Estación Central, cuando tres personas fueron alcanzadas por disparos. Una de ellas, un joven de 18 años, murió en el lugar por la gravedad de las heridas.

Las otras dos víctimas, un menor de 17 años con lesiones leves y una mujer de 22 años, fueron trasladadas por terceros a centros asistenciales para recibir atención médica. La mujer permanece internada en la Posta Central.

La fiscal a cargo del caso, Dennise Valenzuela, señaló en declaraciones a la prensa que se recibió un aviso telefónico del hecho y que las tres personas lesionadas son “víctimas directas del ataque”.

En el sitio se encontraron más de 30 vainillas de bala, tanto en el lugar principal del suceso como en un punto cercano de la cuadra, lo que sugiere una cadencia elevada de disparos.

Estas evidencias están siendo analizadas por el Laboratorio de Criminalística de la PDI para determinar si fueron utilizadas armas de distinto calibre.

Las autoridades también están revisando cámaras de seguridad del sector y realizando el empadronamiento de testigos, labores que continuarán durante la jornada diurna para reconstruir con detalle la dinámica de los hechos y dar con los responsables.

La fiscal Valenzuela explicó que, de momento, se manejan dos hipótesis preliminares sobre el móvil del ataque. Una de ellas está vinculada a posibles riñas relacionadas con clubes deportivos, si bien no se descartan otras líneas de investigación a medida que avancen las pericias.