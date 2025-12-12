¿Está el tuyo? Revelan el ranking de las micros más usadas en Santiago este 2025

El listado de los recorridos de buses Red más usados este año fue elaborado con base en las transacciones registradas en días laborales. Revisa los detalles.

Este jueves, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) reveló el ranking de los recorridos de buses Red más usados en Santiago este 2025.

En base a las transacciones registradas en días laborales, se reveló que los servicios 406 ―de Pudahuel a Las Condes―, 506 y 516 ―de Maipú a Peñalolén― encabezaron el listado de las rutas más demandadas, con un promedio cercano a las 28 mil validaciones diarias.

La directora del DTPM, Paola Tapia Salas, señaló que “los servicios que destacan en este listado comprenden rutas estructurales y extensas, transitando por ejes relevantes de la ciudad como Alameda – Providencia, Gran Avenida, Vicuña Mackenna, Los Leones y Grecia”.

“Y muy importante, algunos servicios de este listado, como el 301, fueron recientemente renovados con buses eléctricos cero emisiones, mejorando la calidad de viaje de sus pasajeros desde la comuna de Independencia hasta San Bernardo, con aire acondicionado, cámaras de seguridad, wifi y cargadores USB”, añadió.

Por su parte, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que “la alta demanda de estos servicios, de los cuales algunos registran cerca de 30 mil pasajeros diarios en promedio, demuestra la importancia que tiene Red Movilidad para las personas, un sistema a la vanguardia en el continente que ya superó los 3.700 buses eléctricos cero emisiones”.

“Estos avances en electromovilidad han permitido entregar una mejor experiencia de viaje, tanto para los pasajeros como para el personal de conducción, además de disminuir los niveles de contaminación ambiental y acústica en la capital. Seguimos trabajando para replicar estos avances en regiones a lo largo de Chile”, agregó secretario de Estado.

En lo que va del 2025, el sistema registró más de 627 millones de validaciones en buses y sumó 18 nuevos recorridos, entre ellos el B38, que conecta la población Huamachuco (Renca) con el Hospital Félix Bulnes; el J22, que da cobertura al sector Lo Aguirre de Pudahuel; el 282, que cruza el río Maipo hasta llegar a Pirque, y el B37 hacia Los Libertadores de Colina.

Revisa los recorridos de buses Red más usados en Santiago este 2025