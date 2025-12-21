País josé antonio kast

“Está buscando los mejores nombres”: Republicanos adelantan definiciones del gabinete de José Antonio Kast

Por CNN Chile

21.12.2025 / 13:15

{alt}

Según señaló la diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, el anuncio del gabinete se realizará durante enero, en un proceso que apunta a priorizar perfiles técnicos y acuerdos políticos, bajo un esquema de colaboración definido directamente por el presidente electo y su círculo cercano.

El presidente electo José Antonio Kast continúa afinando las definiciones de lo que será su próximo gobierno, en un escenario marcado por conversaciones políticas y expectativas en torno a la conformación de su gabinete ministerial y del bloque que lo acompañará en La Moneda.

Si bien desde el entorno del mandatario electo se ha evitado adelantar nombres, distintos partidos han sostenido reuniones con Kast para coordinar el diseño del futuro oficialismo, en un proceso que apunta más a un esquema de colaboración que a la conformación de una coalición tradicional.

Desde el Partido Republicano y el equipo cercano al presidente electo han señalado que los nombres de los ministros serán dados a conocer antes del 15 de enero.

En ese contexto, ya se ha planteado que la UDI y Renovación Nacional tendrían presencia en el comité político central del próximo gobierno, según lo indicado por el exjefe de campaña de Kast, Martina Arrau.

Llamado a la paciencia en la definición del gabinete

En medio de las expectativas por los anuncios, la diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, llamó a esperar las definiciones que adoptará el presidente electo junto a su círculo más cercano.

“El presidente electo va a presentar sus ministros en enero, entonces yo llamo a todos que tengan paciencia, porque obviamente está buscando los mejores nombres y acordando también con los mejores nombres para que este gobierno de emergencia pueda cumplir con su cometido“, comentó la parlamentaria electa.

De esta manera, mientras avanzan las conversaciones políticas, el país se mantiene atento a la composición del primer gabinete del gobierno de José Antonio Kast, un anuncio clave que marcará el inicio de su administración.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

Mundo ¿Qué contienen los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia?
“Está buscando los mejores nombres”: Republicanos adelantan definiciones del gabinete de José Antonio Kast
74% de los trabajadores en Chile asegura que su salud mental se vio afectada por la relación con su jefe
Tragedia en Lo Espejo: Madre y dos de sus hijos mueren tras colisión entre vehículo y bus del transporte público
José Antonio Kast confirma que vivirá en La Moneda durante su mandato presidencial
Un herido tras balacera frente al Complejo Penitenciario Bío Bío