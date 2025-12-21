“Está buscando los mejores nombres”: Republicanos adelantan definiciones del gabinete de José Antonio Kast

Según señaló la diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, el anuncio del gabinete se realizará durante enero, en un proceso que apunta a priorizar perfiles técnicos y acuerdos políticos, bajo un esquema de colaboración definido directamente por el presidente electo y su círculo cercano.

El presidente electo José Antonio Kast continúa afinando las definiciones de lo que será su próximo gobierno, en un escenario marcado por conversaciones políticas y expectativas en torno a la conformación de su gabinete ministerial y del bloque que lo acompañará en La Moneda.

Si bien desde el entorno del mandatario electo se ha evitado adelantar nombres, distintos partidos han sostenido reuniones con Kast para coordinar el diseño del futuro oficialismo, en un proceso que apunta más a un esquema de colaboración que a la conformación de una coalición tradicional.

Desde el Partido Republicano y el equipo cercano al presidente electo han señalado que los nombres de los ministros serán dados a conocer antes del 15 de enero.

En ese contexto, ya se ha planteado que la UDI y Renovación Nacional tendrían presencia en el comité político central del próximo gobierno, según lo indicado por el exjefe de campaña de Kast, Martina Arrau.

Llamado a la paciencia en la definición del gabinete

En medio de las expectativas por los anuncios, la diputada electa del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, llamó a esperar las definiciones que adoptará el presidente electo junto a su círculo más cercano.

“El presidente electo va a presentar sus ministros en enero, entonces yo llamo a todos que tengan paciencia, porque obviamente está buscando los mejores nombres y acordando también con los mejores nombres para que este gobierno de emergencia pueda cumplir con su cometido“, comentó la parlamentaria electa.

De esta manera, mientras avanzan las conversaciones políticas, el país se mantiene atento a la composición del primer gabinete del gobierno de José Antonio Kast, un anuncio clave que marcará el inicio de su administración.