Essbio anuncia corte de agua en Tomé tras incidente durante labores de mantención: Buzo habría sido succionado por ducto

Este jueves, la empresa de Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio) informó que un técnico especializado en trabajo sumergido habría sido succionado por un ducto de agua potable, resultando afectado durante labores de mantenimiento en un estanque en la comuna de Tomé.

A través de un comunicado, se informó que la víctima pertenece a la empresa contratista Apala Marine, y que tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia establecidos.

Además, Essbio detalló que notificó a las autoridades competentes del incidente y paralelamente se iniciaron las investigaciones para determinar sus causas.

Como medida preventiva, la empresa anunció un corte de agua potable por fuerza mayor que afectará a diversos sectores de Tomé.

Para mitigar el impacto en los residentes, Essbio implementará un plan de suministro alternativo mediante la instalación de estanques, cuyas ubicaciones serán informadas oportunamente a la comunidad.

La compañía aseguró que está trabajando para restablecer el servicio lo antes posible y mantiene coordinación con las autoridades locales para atender la emergencia.