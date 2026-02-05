“Es cortarle los brazos al futuro gobierno”: Espinoza denuncia decreto del Ejecutivo que recorta financiamiento para construir viviendas en 2026

En conversación con CNN Chile Radio, el senador socialista acusó que el Ejecutivo redujo de 40 mil a 20 mil la proyección de viviendas para este año, contradiciendo lo aprobado por el Congreso. Además, analizó la derrota electoral del oficialismo y entregó un duro balance sobre la gestión política del gobierno saliente.

En medio de la recta final de la administración del presidente Gabriel Boric y la transición hacia el gobierno electo de José Antonio Kast, el senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, lanzó una fuerte denuncia en CNN Chile Radio respecto a la gestión del Plan de Emergencia Habitacional.

El parlamentario aseguró que el Ejecutivo emitió un decreto de última hora que reduce drásticamente la meta de construcción de viviendas comprometida para el año 2026, una medida que calificó como un golpe directo a la administración entrante y a las familias chilenas.

¿Qué dijo Fidel Espinoza?

Según explicó el legislador, el Congreso había aprobado una partida para la construcción de 40.000 viviendas para el cierre del mandato, cifra que, según sus antecedentes, habría sido recortada a la mitad mediante una decisión administrativa reciente.

“El gobierno acaba de sacar un decreto que dice que van a ser 20.000. Eso significa postergar por años soluciones habitacionales. Eso es lapidar, no al futuro gobierno de Kast, sino a las familias”, afirmó Espinoza, quien además emplazó públicamente al actual titular de Vivienda, Carlos Montes.

El senador detalló que sostuvo conversaciones con el futuro ministro de la cartera, Iván Poduje, quien le habría manifestado preocupación por la cifra oficializada. “Esto va a significar cortarle los brazos al futuro gobierno. No hay que mirar el color político en este sentido (…) Dilapidar, cortar un programa como este en un 50% cuando el Parlamento aprobó otra cosa, nos parece un hecho absolutamente grave”, sentenció.