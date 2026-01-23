“Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”: Ministra Vallejo aborda tensión oficialista entre el PS, PC y FA

La vocera de Gobierno evitó pronunciarse sobre la cita convocada por el PS y sostuvo que la unidad del progresismo resulta clave para sostener avances y defender “derechos conquistados”, incluso fuera de La Moneda.

En medio de las tensiones del oficialismo, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, llamó este jueves a resguardar la unidad del bloque y evitó pronunciarse sobre la reunión convocada por el Partido Socialista (PS) para abordar el escenario interno y su futuro como oposición al gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

La perspectiva del Gobierno frente a las tensiones entre el PS con el PC y FA

En conversación con Radio Futuro, la vocera descartó entrar al detalle del encuentro organizado por el PS, al que no fueron invitados el Frente Amplio (FA) ni el Partido Comunista (PC). “Yo no soy quien para decir si los partidos pueden o no tener reuniones por separado”, señaló.

Vallejo puso el acento en que, a su juicio, los principales avances del Ejecutivo se han sostenido en la cohesión del sector, aun cuando restan pocos meses para el término del gobierno de Gabriel Boric. “Lo que hemos logrado en beneficio de nuestros compatriotas ha sido gracias a la unidad del sector. Cuando el progresismo está unido, logra cosas concretas”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el aumento de la pensión de “casi dos millones de jubilados” y lo vinculó a la capacidad de coordinación entre los partidos del oficialismo.

“La unidad del mundo progresista se requiere incluso cuando no se es gobierno. Se requiere para articular la defensa de los derechos conquistados. Se requiere para ir a los lugares donde todavía el progresismo no ha llegado”, sostuvo.

En esa línea, insistió en la necesidad de habilitar “instancias y espacios” que permitan una unidad más amplia dentro del progresismo, y planteó que esa coordinación debiera mantenerse también fuera del Ejecutivo.