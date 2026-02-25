La alerta de Mirosevic a Kast tras sanción de Trump a Chile por el cable chino: “Espero que no se transforme en un yes man”

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado y senador electo del Partido Liberal analizó el impacto de la guerra comercial entre potencias y el reciente conflicto por el cable submarino.

En un escenario marcado por la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, el diputado y senador electo por el Partido Liberal, Vlado Mirosevic, entregó una dura lectura sobre los desafíos que enfrentará la diplomacia nacional. Durante su entrevista en CNN Chile Radio, el parlamentario calificó la postura de Donald Trump como un “chantaje comercial” y advirtió sobre los riesgos de que el presidente electo, José Antonio Kast, adopte una postura de subordinación tipo “yes man” ante la Casa Blanca.

Mirosevic fue enfático al señalar que las presiones norteamericanas —evidenciadas en la reciente controversia por el proyecto de cable submarino con tecnología china— responden a una estrategia proteccionista que colisiona directamente con el modelo exportador chileno. “Donald Trump está en una campaña mundial de establecer una especie de chantaje comercial. Él tiene una política económica proteccionista que es una pésima noticia para el mundo y, en particular, para la economía chilena”, sostuvo el legislador.

¿Cuál fue la advertencia de Vlado Mirosevic al futuro gobierno?

A pocos días de la próxima cumbre en Florida, donde se espera un posible encuentro entre Kast y Trump, Mirosevic levantó una alerta sobre la conducción de la Cancillería a partir del 11 de marzo. Para el senador electo, Chile no puede permitirse abandonar su histórica doctrina de Estado frente a las disputas de las superpotencias.

“Yo espero que José Antonio Kast mantenga la política de Estado chileno, esta doctrina de no alineamiento, y que no se transforme en un ‘yes man’ de Donald Trump, porque eso no es bueno para la economía chilena”, afirmó. En esa línea, Mirosevic ofreció su colaboración desde la oposición, siempre y cuando se priorice el pragmatismo: “El próximo gobierno y el canciller van a contar con nuestra colaboración en la medida que se mantengan en una política de no alineamiento”.

El conflicto del cable submarino y el rol del Ejecutivo: De Concón a Hong Kong

Respecto a la revocación de la concesión del cable submarino que conectaría Concón con Hong Kong, Mirosevic reconoció que el gobierno del presidente Gabriel Boric cometió “errores comunicacionales” al ocultar inicialmente información sobre la firma del documento.

Sin embargo, matizó que el fondo del asunto es la presión externa: “Chile tiene que acostumbrarse a que estamos viviendo un mundo donde la guerra comercial está en su principal peak. Un país con recursos estratégicos como el litio o el hidrógeno verde seguirá sufriendo las presiones de ambas potencias”.

Continúa la tensión por la ley de eutanasia

Finalmente, el parlamentario también abordó la parálisis legislativa de la ley de eutanasia en el Senado, acusando un bloqueo político orquestado por las fuerzas que respaldan a la futura administración.

“Estoy completamente frustrado. Se ha bloqueado y hoy día tenemos un veto en la práctica de la oficina futura del presidente para que esto no sea discutido. El Senado ha violado persistentemente la urgencia constitucional del presidente Boric”, cerró el parlamentario.