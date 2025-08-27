Especialista aclara: ¿Qué factores influyen en la fertilidad?

En Entrevistas CNN, Marcela Calderón, experta en fertilidad y directora académica del Congreso Fertilidad, conversó sobre los retos de la fertilidad en Chile.

En Chile, la fertilidad se ha convertido en un tema cada vez más presente, con desafíos que van desde lo médico hasta lo social.

El debate sobre cómo enfrentarlos abre nuevas preguntas sobre el futuro reproductivo del país, en un contexto marcado por la baja de la natalidad.

En Entrevistas CNN, Marcela Calderón, experta en fertilidad y directora académica del Congreso Fertilidad, sostuvo que “la verdad es que Chile vive una realidad que rara vez llega a los titulares, pero en los últimos años se ha presentado con gran importancia y hay que mencionar que 1 de cada 6 personas ya está viviendo problemas de fertilidad”.

“Los factores (que influyen en la fertilidad) en sí son bastante individuales. Sin embargo, la edad siempre representa un factor de riesgo, ya que a medida que vamos envejeciendo, la mujer va disminuyendo su reserva ovárica y menor reserva ovárica (…) esto disminuye la tasa de natalidad en cada mujer. Otro factor son las enfermedades previas”, agregó.

Sobre los hombres, sostuvo que, hay pocos estudios sobre todo en Chile con respecto a los factores que podrían estar afectando su fertilidad, pero “al igual que la mujer, la nutrición también, la falta de actividad física, la falta de herramientas para poder gestionar el estrés y el sedentarismo son en ambos casos (hombres y mujeres) factores condicionantes”.

