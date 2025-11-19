“Ese caminar a ciegas”: guía turístico abordó sobre las condiciones extremas en Torres del Paine

Tras la tragedia que terminó con 5 turistas fallecidos en el Parque Nacional Torres del Paine, el guía turístico Sebastián Segovia detalló sobre las condiciones extremas del “sendero O”.

Producto del accidente ocurrido a un grupo de turistas el pasado lunes en el Parque Nacional Torres del Paine, que terminó con 5 fallecidos, se han abierto varias aristas para tener en consideración sobre las condiciones climáticas extremas y estructurales para realizar excursionismo en la zona.

En conversación con CNN Tiempo, Sebastián Segovia, guía turístico y divulgador de contenido de viajes en plataformas digitales, detalló sobre los riesgos de realizar los distintos senderos del Parque Nacional Torres del Paine.

El trekking masivo Paine o “trekking de la O”, consiste en una ruta que demora de 9 a 10 días en realizarse. Es por esto que, aquellos quienes la transitan, deben estar preparados con todo lo que implica, comida, carpa y ropa, para afrontar el trayecto.

Situación que obliga a los viajeros a cargar con un peso extra, sumando esta dificultad para atravesar el camino.

La primera parte del sendero comienza en la orilla del Río Paine, que está bajando desde el Glaciar Dickson. Continuando con la caminata, por la parte posterior del parque, “desde ahí se pone realmente extenuante”, comentó el guía.

“Ese mismo día de la tragedia, yo estaba en la otra parte del Parque Torres del Paine, y las Torres no se veían. Y yo inmediatamente pensaba, la gente que está haciendo ‘la O’ la debe estar pasando súper mal porque no se ve nada. O sea, había nieve, habían ráfagas de viento”, detalló Segovia.

Es sabido que las condiciones climáticas en el sector son extremas. Por lo mismo, la condición física, traducción del clima y la experiencia en montañas es clave para lograr la ruta sin incidentes que puedan nacer producto de esto.

“Lo que puede pasar en realidad es que en unos 10, 15 minutos cambian drásticamente las condiciones, y si ahí no vas con un guía que pueda interpretar el clima, que pueda interpretar las señales, las nubes, el cielo, el viento, la temperatura, tú como turista vas a seguir caminando porque quieres llegar al siguiente punto”, afirmó.