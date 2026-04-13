“Es una mala señal frente a la corrupción”: Luis Cuello cuestiona decisión de la Cámara de no querellarse contra Camila Flores

El parlamentario calificó de “inaceptable” la respuesta del presidente de la Cámara frente a una solicitud que, según afirmó, fue presentada de forma formal y con respaldo jurídico por varios diputados.

El diputado Luis Cuello (PC) criticó la decisión del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, de no impulsar acciones judiciales contra la exdiputada Camila Flores, luego de la solicitud presentada por un grupo de parlamentarios de oposición.

La senadora está siendo invetsigada por la Fiscalía de Valparaíso tras una denuncia anónima por presunto fraude al Fisco en carácter reiterado.

El caso, que se encuentra en carácter reservado, apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias y contempla la participación de la Unidad Regional Anticorrupción junto al OS9 de Carabineros.

Según antecedentes difundidos públicamente, el supuesto mecanismo investigado habría operado durante los períodos legislativos de Flores, con montos que podrían alcanzar los 300 millones de pesos, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.

La solicitud de los parlamentarios de oposición encabezados por Luis Cuello

La controversia surgió a partir de una carta encabezada por el diputado Luis Cuello y firmada por otros legisladores de oposición, quienes solicitaron que la Cámara evalúe acciones judiciales.

La petición, ingresada formalmente ante la Mesa de la Corporación, solicitaba evaluar la presentación de una querella por el presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias.

No obstante, ell diputado Alessandri precisó que dicho documento aún no ha sido ingresado formalmente, aunque igualmente abordó el fondo del planteamiento.

“No procede una querella de la Cámara”, afirmó, aclarando que la institución no tiene atribuciones para ejercer este tipo de acciones judiciales en este tipo de casos.

Alessandri también explicó que las limitaciones de fiscalización aparecen una vez que los recursos ya han sido transferidos, lo que dificulta el seguimiento del destino final del dinero.

“Es una mala señal frente a la corrupción”

En respuesta, Cuello cuestionó la postura adoptada por la presidencia de la Cámara y la interpretación de sus atribuciones legales.

“La respuesta que nos ha dado el Presidente de la Cámara sencillamente creo que no procede”, afirmó, criticando que se descarte cualquier acción institucional frente a los hechos denunciados

El parlamentario advirtió además que la decisión envía una señal negativa en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

“Han hecho una lectura respecto de que no pueden hacer nada, y eso, en definitiva, es una mala señal frente a la corrupción”, señaló.

Cuello llamó a la Mesa de la Cámara a asumir un rol más activo en el caso.

“La señal que esperamos del Presidente de la Cámara, de la Mesa, es que tome cartas en el asunto, que ejerza las acciones que la ley le indica”, sostuvo, insistiendo en la necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles.

Finalmente, el diputado aseguró: “Nos parece que es bastante inaceptable la actitud de la Mesa frente a esta petición formal, que ha sido fundada jurídicamente y que hemos hecho con varios parlamentarios y parlamentarias”.