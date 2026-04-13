Investigación por presunto fraude al Fisco: Diputados de oposición piden a la Cámara querellarse contra Camila Flores

A través de una misiva, los parlamentarios invocan las atribuciones legales de la presidencia de la Cámara para ejercer acciones penales en casos de eventual mal uso de recursos públicos.

Una investigación por presuntos delitos funcionariso de fraude al Fisco en carácter reiterado mantiene bajo la lupa a la senadora Camila Flores, luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso iniciara diligencias tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2025.

El caso, que se encuentra en carácter reservado, apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias y contempla la participación de la Unidad Regional Anticorrupción junto al OS9 de Carabineros.

Según antecedentes difundidos públicamente, el supuesto mecanismo investigado habría operado durante los períodos legislativos de Flores, con montos que podrían alcanzar los 300 millones de pesos, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.

En paralelo a esta indagatoria, diputados de oposición activaron gestiones en el plano político y judicial.

A través de una carta encabezada por Luis Cuello y respaldada por Gael Yeomans, Juan Santana, Ana María Gazmuri y Bernardo Salinas, solicitaron al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara, que evalúe presentar una querella contra Flores.

En la misiva, los parlamentarios invocan las atribuciones legales de la presidencia de la Cámara para ejercer acciones penales en casos de eventual mal uso de recursos públicos, subrayando la necesidad de resguardar la correcta utilización de fondos destinados a la función legislativa, recogió Radio Biobío.