Programas completos Agenda Económica

Ley Miscelánea: Gobierno ordena apoyos para la discusión del proyecto durante esta semana

Por CNN Chile

13.04.2026 / 21:33

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica abordamos la presentación de la Ley Miscelánea por parte del Gobierno, iniciativa que busca reactivar la economía del país.

La legislación incluye más de 40 medidas, y una de las que más ha causado tensiones es la que propone rebajar el Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23%.

Desde el Gobierno están reuniendo apoyos para seguir adelante con la ley, pero desde la oposición critican la falta de información sobre el proyecto.

Además, en esta edición abordamos la confirmación del Gobierno de que Máximo Pacheco no seguirá en la presidencia ejecutiva de Codelco.

También conversamos respecto a la multa aplicada a Codelco y a tres empresas contratistas por el accidente en la mina El Teniente.

En lunes de Agenda Financiera conversamos con el Head of Portfolio Solutions de BTG Pactual, Diego Bobadilla, respecto a cómo se han movido los mercados y el panorama actual del ámbito financiero en medio del conflicto armado en Medio Oriente.

Revisa el programa completo

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