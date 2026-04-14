Juan Gabriel Valdés y posibilidades de Bachelet de dirigir la ONU: “Si su apoyo en la Asamblea es vasto, EE. UU. podría no vetar”

El excanciller también sostuvo que el expresidente Gabriel Boric conversó con José Antonio Kast sobre la candidatura cuando este último resultó electo.

El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, analizó en Tolerancia Cero la decisión del presidente José Antonio Kast de retirar el apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El excanciller sostuvo que la decisión “introduce ese tipo de temas, que son nacionales, en un cuadro de política interna y de disputa que no conviene a la política exterior de Chile”.

Asimismo, precisó que el anuncio de la postulación de la exmandataria no se informó al actual presidente debido a que la decisión fue tomada en septiembre, período en que Kast continuaba siendo candidato presidencial.

“El expresidente Boric se enfrentó a un cuadro en el cual las consultas sobre esa materia no podían ser hechas con candidatos”, señaló.

Sin embargo, recalcó que cuando el líder del partido Republicano ganó las elecciones presidenciales, Gabriel Boric conversó con él sobre el tema.

Respecto al eventual éxito y la opción de que Estados Unidos vete la candidatura, indicó que “existe la posibilidad de que no lo haga si se da cuenta de que el apoyo a Michelle Bachelet en la Asamblea General es muy vasto”.

#ToleranciaCero | Juan Gabriel Valdés, exembajador de Chile en Estados Unidos, afirma que expresidenta Bachelet tiene “posibilidades” de llegar a la ONU: “Si su apoyo en la Asamblea es vasto, EE. UU. podría no vetar”. 📡 https://t.co/Pw7zFmiHbt

💻 https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/nlYLRYvPYg — CNN Chile (@CNNChile) April 14, 2026

La reunión de los excancilleres con Juan Pérez Mackenna

Valdés indicó que los excancilleres del país se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Pérez Mackenna, para discutir sobre la candidatura de Bachelet y el complejo panorama internacional que enfrenta Chile.

Fue allí cuando le pidió al secretario de Estado que solicite al presidente José Antonio Kast que “no siga mencionando la historia de los haitianos como una manera de impedir que Michelle Bachelet sea secretaria general”.

El Ejecutivo realizó estas críticas en la entrevista Archi respecto a la gestión de Bachelet en la crisis migratoria haitiana.

En esa misma línea, comentó que se retiró del almuerzo como un gesto de molestia ante el Gobierno por quitar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet.