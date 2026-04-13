Mónica Rincón tras agresión a ministra Lincolao: “Insultarla por su origen étnico o socioeconómico es de una bajeza”

La conductora de Tolerancia Cero, Mónica Rincón, rechazó la agresión y los insultos contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. “Se puede criticar con vehemencia sus decisiones, se la debe fiscalizar como a toda autoridad con rigor, pero insultarla por sus orígenes étnicos o socioeconómicos es de una bajeza”, enfatizó.

Alumnos de una universidad de regiones agreden a una exalumna de otra universidad regional: la ministra Ximena Lincolao.

Transversalmente, las autoridades han condenado con fuerza y claridad lo sucedido, aunque hay excepciones. Como la declaración del presidente de la federación de la Universidad Mayor, quien sostuvo: “No apoyamos la violencia como forma de lucha; sin embargo, la reacción contra la ministra es entendible dentro del marco del descontento que ha creado este gobierno en la sociedad civil”. Craso error. El descontento puede ser siempre entendible; nunca la agresión.

Dicho esto, quiero poner el énfasis en algo que no me asombra —siempre hay más odio para mujeres y pueblos originarios—, que sigue ocurriendo y que debiera indignarnos: la violencia racista que despertó Lincolao. Que hizo carrera en Estados Unidos con apellidos gringos siendo mapuche, como si en ese país no se usara el apellido del marido. Traidora, mapuche y parte de un gobierno de derecha. Desclasada, porque ahora tiene una excelente situación económica. “India tal por cual”, de lo más suavecito que sigo oyendo y leyendo.

Se pueden criticar con vehemencia sus decisiones; se la debe fiscalizar como a toda autoridad con rigor. Pero insultarla por sus orígenes étnicos o socioeconómicos es de una bajeza.

Es como si el respeto por los pueblos originarios fuera de cartón y el éxito estuviera vedado, salvo que piensen de la misma manera que quien critica.

A mí me alegra cuando una mujer, o una persona de pueblos originarios, o alguien en situación de discapacidad o de escasos recursos llega a espacios de poder. Me alegra porque han tenido que vencer más barreras que muchos de nosotros: discriminación, desprecio y violencia. Tengo la esperanza de que sean modelo de resiliencia y que allanen el camino a otros.