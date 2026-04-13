Valdés dice que revocamiento de visas a funcionarios chilenos por EE.UU. fue “una falta de respeto” y un “gesto poco amistoso”

Aunque el exembajador reconoció el derecho soberano de Washington para decidir quién ingresa a su territorio, cuestionó la forma en que se manejó la situación, señalando que se trata de un gesto poco amistoso impropio entre países aliados.

El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, analizó el momento que atraviesan las relaciones bilaterales, en medio de episodios que —a su juicio— han generado tensiones innecesarias.

Si bien reconoció que Estados Unidos ha tenido fricciones con diversos países, en conversación con Tolerancia Cero enfatizó que en el caso chileno hubo un hecho puntual que marcó un quiebre: la controversia por el denominado “cable chino” y la posterior revocación de visas a funcionarios.

Para Valdés, este tipo de decisiones constituye una señal concreta de deterioro en el vínculo.

“Es la primera vez que (EE.UU.) lo hace y es una falta de respeto“, sostuvo.

El exdiplomático sostuvo que, aunque Washington tiene el derecho soberano de definir quién ingresa a su territorio, la forma en que se manejó la situación no corresponde al trato entre países aliados.

En particular, cuestionó que se utilicen advertencias de este tipo en medio de un debate bilateral.

“Estados Unidos tiene todo el derecho a admitir en su país a quien quiera, pero cuando le dice a un país amigo, en una circunstancia en la cual había explicaciones, que en el caso que se apruebe una cosa, se le va a quitar la visa, me parece que no es un gesto amistoso, y lo debiéramos haber recibido todos así”, sostuvo.

Finalmente, Valdés apeló a su experiencia como embajador para contrastar la situación actual con episodios pasados de desacuerdo entre ambos países, destacando que nunca se llegó a ese nivel de tensión.

“A mí me tocó votar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de la guerra de Irak y no se me pasó por la cabeza que el presidente Bush fuera a pensar en quitarme la visa“, puntualizó.