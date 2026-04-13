“No es justo decirle a las personas váyase”: Daniel Mansuy responde a José De Gregorio por debate sobre contribuciones

El panelista de Tolerancia Cero, Daniel Mansuy, se refirió a los dichos del economista José De Gregorio, quien señaló: “Muchas veces, lo voy a decir con respeto y con cuidado, porque hay excepciones. ¿Qué es lo que debería hacer un adulto mayor cuando paga muchas contribuciones? Cambiarse de casa”.

“Muchas veces, lo voy a decir con respeto y con cuidado, porque hay excepciones. ¿Qué es lo que debería hacer un adulto mayor cuando paga muchas contribuciones? Cambiarse de casa. Porque tal vez la casa donde crecieron sus hijos, cuando tenía tres hijos, hoy día con su señora, o la señora con su marido, no es necesario tener tanto. Que se cambien cerca. Van a pagar menos contribuciones y les va a sobrar un poquito de plata. Si se cambian a algo más chico van a tener menos gasto”.

La frase es de José De Gregorio, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

¿Cuál es el problema del argumento? Que las contribuciones no están indexadas al tamaño de la casa, sino a su avalúo. Esto significa que si usted compró una casa a cierto precio en un barrio de clase media, pero ese barrio, por motivos que no tienen que ver con su voluntad, subió de valor veinte, treinta, cuarenta o cincuenta años después, lo que se le está diciendo es que debe irse.

Porque al indexar las contribuciones al avalúo, lo que hacemos es segregar la ciudad, diciéndole a la gente que ya no pertenece a la clase social que hoy vive en ese barrio.

Y después el Estado tiene que ir a corregir los problemas que produce la segregación social.

El problema con las contribuciones es profundo. No porque no haya que pagar impuestos ni financiar a las municipalidades, es evidente que sí, sino porque están indexadas de tal modo que el Estado nos trata a todos como si fuéramos especuladores inmobiliarios cuando compramos nuestra primera vivienda.

No es justo decirle a las personas que han pagado impuestos toda su vida y que pagaron su casa con los intereses correspondientes: váyase, porque su clase social ya no es la de este barrio.

Ahí hay un problema político, y no solo económico.