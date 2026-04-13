Dos extranjeros son detenidos por intentar tapar zanjas en Colchane | CNN Prime

beVisioneers: The Mercedes-Benz Fellowship abre convocatoria global para mentores de innovación sustentable y busca perfiles en Chile

El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.