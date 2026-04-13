Dos extranjeros son detenidos por intentar tapar zanjas en Colchane | CNN Prime
Por CNN Chile
13.04.2026 / 22:14
{"multiple":false,"video":{"key":"grwMd1HZtmO6i","duration":"00:52:35","type":"video","download":""}}
Conduce: Mónica Rincón.
En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:
- El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la medida que busca bajar el impuesto corporativo en el proyecto de ley miscelánea y pidió a los críticos no caer en caricaturas.
- La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se quedó sin abogado particular, luego de que renunciara a su defensa el magistrado Jorge Valladares.
- En las elecciones de Perú, Keiko Fujimori lideró la primera vuelta.
- Investigan hallazgo de cuerpo decapitado en Curaví; informan que la víctima también fue calcinada y maniatada.
- Detienen a dos personas de nacionalidad boliviana que intentaron tapar zanjas que construyó el gobierno en la comuna de Colchane.