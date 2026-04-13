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Dos extranjeros son detenidos por intentar tapar zanjas en Colchane | CNN Prime

Por CNN Chile

13.04.2026 / 22:14

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

  • El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la medida que busca bajar el impuesto corporativo en el proyecto de ley miscelánea y pidió a los críticos no caer en caricaturas.
  • La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se quedó sin abogado particular, luego de que renunciara a su defensa el magistrado Jorge Valladares.
  • En las elecciones de Perú, Keiko Fujimori lideró la primera vuelta.
  • Investigan hallazgo de cuerpo decapitado en Curaví; informan que la víctima también fue calcinada y maniatada.
  • Detienen a dos personas de nacionalidad boliviana que intentaron tapar zanjas que construyó el gobierno en la comuna de Colchane.

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