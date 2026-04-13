“Desconocimiento profundo”: Exembajador Valdés cuestiona apoyo dado por el presidente Kast a Orbán por elecciones en Hungría

El exdiplomático alertó sobre los riesgos de intervenir en procesos electorales extranjeros y subrayó que Chile ha sostenido históricamente el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países.

El exembajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, expresó su preocupación por recientes señales del gobierrno en materia de política exterior y cuestionó la intervención de autoridades en procesos electorales de otros países.

En conversación con Tolerancia Cero, Valdés se refirió específicamente al mensaje de apoyo que el presidente José Antonio Kast habría dirigido al presidente húngaro Viktor Orbán en el contexto de recientes elecciones en Hungría, señalando que se trata de una acción sin precedentes en la historia del país.

“Se grabó desde La Moneda con banderas chilenas detrás y eso fue transmotido por la televisión húngara en húngaro”, afirmó, enfatizando la gravedad del gesto desde el punto de vista diplomático.

Consultado sobre su evaluación, el exembajador fue categórico: calificó la situación como un “desconocimiento profundo de lo que es el sistema internacional y lo que son las tradiciones internacionales”.

En esa línea, subrayó que el respeto a la política interna de otros países ha sido históricamente un principio fundamental de la política exterior chilena.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de este tipo de acciones.

“¿Qué pasa si mañana un presidente chileno o una autoridad chilena se quiere introducir en una elección peruana o boliviana?”, cuestionó.

Valdés también mencionó antecedentes similares, como la participación del presidente argentino Javier Milei en debates en Chile donde criticó a candidatos locales, y recordó una declaración del expresidente Sebastián Piñera sobre su preferencia en elecciones estadounidenses entre Hillary Clinton y Donald Trump.

“Los presidentes no deben entrar en ese terreno, y menos aún vestidos de presidentes con banderas chilenas y desde La Moneda”, concluyó, reafirmando la importancia de mantener las tradiciones diplomáticas y la no intervención en asuntos internos de otros Estados.