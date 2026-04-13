Gremios de transporte de carga rechazan nueva alza en las bencinas: Si no “se frena de inmediato, habrá consecuencias”

A través de un comunicado, los gremios también cuestionaron la falta de acciones por parte de las autoridades para facilitar el traspaso de estos mayores costos a los generadores de carga, tanto públicos como privados.

Las organizaciones gremiales del transporte de carga por carretera de Chile manifestaron su rechazo a un nuevo aumento en el precio de los combustibles, en una declaración donde expresaron su preocupación por el impacto en los costos del sector y la cadena logística del país.

En su comunicado, las organizaciones manifestaron el “más enérgico rechazo a cualquier nuevo aumento de precio al combustible, que es el motor que mueve a la nación”.

Respecto del alza reciente en el precio del diésel, el texto agrega que “hace tres semanas el gobierno anunció y ejecutó una histórica alza de más de un 65% en el precio del Diesel, sumando 580 $/lt a nuestra estructura de costos, provocando graves complicaciones en la logística y distribución nacional debido a que significa aumentar en más de un 25 % las tarifas de transporte existentes en la actualidad”.

En la misiva, el gremio también cuestiona la respuesta de las autoridades frente a estos incrementos.

“Lamentablemente, no se observa un decidido y pro activo llamado oficial y público ádes hacia los generadores de carga privados y estatales, para que estos aumentos dramáticos se traspasen a las tarifas de transporte”, sostienen.

“Lo anterior nos lleva a declarar que, de no existir respuestas claras y concretas a, se traspasen los mayores costos y se frenen de inmediato las nuevas alzas de combustibles, habrá consecuencias”, puntualiza.