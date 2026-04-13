Cámara no presentará acciones contra Camila Flores: Alessandri descarta querella tras indagatoria por presunto fraude al Fisco

La controversia surgió a partir de una carta encabezada por el diputado Luis Cuello y firmada por otros legisladores de oposición, quienes solicitaron que la Cámara evalúe acciones judiciales en contra de la exdiputada y actual senadora.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, descartó este lunes que la Corporación pueda presentar una querella en el marco de la solicitud impulsada por parlamentarios de oposición contra la exdiputada y actual senadora Camila Flores, en medio de la investigación por un eventual caso de fraude al Fisco en carácter de reiterado asociado al uso de asignaciones legislativas.

La controversia surgió a partir de una carta encabezada por el diputado Luis Cuello y firmada por otros legisladores de oposición, quienes solicitaron que la Cámara evalúe acciones judiciales.

El caso, que se encuentra en carácter reservado, apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias y contempla la participación de la Unidad Regional Anticorrupción junto al OS9 de Carabineros.

Según antecedentes difundidos públicamente, el supuesto mecanismo investigado habría operado durante los períodos legislativos de Flores, con montos que podrían alcanzar los 300 millones de pesos, en un contexto que incluye sospechas de fraude al fisco reiterado.

Diputado Alessandri descarta presentar una querella contra Camila Flores

En ese contexto, duramte la jornada Jorge Alessandri precisó que dicho documento aún no ha sido ingresado formalmente, aunque igualmente abordó el fondo del planteamiento.

En ese contexto, el titular de la Corporación subrayó que el foco debe estar en reforzar los mecanismos internos de control y transparencia sobre el uso de fondos públicos, recogió Radio Biobío.

Pese a ello, fue enfático en descartar la posibilidad de una acción penal institucional.

“No procede una querella de la Cámara”, afirmó, aclarando que la institución no tiene atribuciones para ejercer este tipo de acciones judiciales en este tipo de casos.

Alessandri también explicó que las limitaciones de fiscalización aparecen una vez que los recursos ya han sido transferidos, lo que dificulta el seguimiento del destino final del dinero.

En esa línea, sostuvo que resulta complejo para la Cámara controlar lo que ocurre después del pago de las asignaciones.

Aun así, aseguró que se están implementando medidas preventivas para evitar irregularidades, incluyendo la revisión de instructivos internos dirigidos a funcionarios parlamentarios.

En ese marco, advirtió sobre prácticas indebidas relacionadas con remuneraciones, enfatizando que “es ilegal, antiético y que no corresponde” la devolución de parte de los sueldos.

Por su parte, el secretario de la Cámara, Luis Rojas, explicó que la facultad de denunciar solo aplica cuando el presidente toma conocimiento directo de hechos en razón de su cargo.

Sin embargo, precisó que en este caso la información proviene de medios de comunicación y de una investigación aún en etapa preliminar.

“En consecuencia, no corresponde que haya denuncia ni menos querella porque no tenemos facultad para aquello”, indicó, añadiendo que la Cámara está disponible para colaborar con el Ministerio Público si se requiere información en el marco de la investigación.