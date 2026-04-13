Ministra de Salud informa que cerca de mil pacientes están abandonados en hospitales del país

Durante la Comisión de Salud del Senado, la ministra de Salud, May Chomali, explicó que actualmente existen cerca de mil pacientes sociosanitarios en recintos de salud del país. “Son personas que tienen medicaciones básicas, que tienen cuidados básicos, y los tenemos hospitalizados”, señaló.

Durante este lunes, la ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la situación de los pacientes sociosanitarios en el sistema hospitalario.

En ese contexto, la titular de la cartera informó que cerca de mil personas se encuentran abandonadas en distintos hospitales del país. En su mayoría se trata de adultos mayores que, tras recibir el alta médica, permanecen en los recintos asistenciales debido a la falta de redes de apoyo y cuidados.

La secretaria de Estado abordó esta situación durante una sesión de la Comisión del Senado, donde explicó que “tenemos 1.000 pacientes sociosanitarios en nuestros hospitales. O sea, son dos hospitales enteros de pacientes sociosanitarios. Entendemos, y no nos cabe ninguna duda, que nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas y no han encontrado dónde llevarlos”.

Ante esta cifra, detalló que solicitó realizar un cruce de información, ya que “les puedo dar por firmado que aquí hay un porcentaje no menor de esas familias que están recibiendo la PGU, o la jubilación o lo que fuera. Eso es abandono. Y vamos a mirar cómo podemos resolver eso”.

En paralelo, comentó que actualmente existen instituciones dedicadas al cuidado de personas mayores, “a un costo muy inferior a un día cama que tenemos en nuestros hospitales. Son personas que tienen medicaciones básicas, que tienen cuidados básicos, y los tenemos hospitalizados”.

Finalmente, la secretaria de Estado remarcó que se trata de un problema social que hoy enfrenta el país y que implica también un “sobregasto” para el sistema hospitalario. En ese sentido, señaló que su abordaje no solo compete al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otros sectores.