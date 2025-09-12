“Es un soplo de aire fresco”: PS valora condena de 27 años contra Jair Bolsonaro en Brasil

La colectividad reafirmó su rechazo a cualquier intento de injerencia extranjera sobre las instituciones judiciales de Brasil.

Luego de que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fuera condenado a 27 años y tres meses por liderar un intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, este viernes el Partido Socialista (PS) valoró la decisión de la justicia.

A través de un comunicado, la colectividad destacó el fallo como una muestra de la autonomía del poder judicial en Brasil y subrayó su importancia como ejemplo regional.

“Este fallo debe ser una señal no solo para Brasil, sino para todo el hemisferio, en tiempos en que la democracia está bajo asedio”, señala el texto.

La sentencia fue dictada luego de que el tribunal considerara a Bolsonaro el cabecilla de una “organización criminal” que intentó evitar la transmisión del mando a Lula, quien fue elegido democráticamente en octubre de 2022.

El juez relator del caso aplicó agravantes por el rol de liderazgo del exmandatario en los hechos.

El Partido Socialista también hizo un paralelo con la historia política de Chile, señalando que la resolución llega en una fecha cargada de simbolismo: el 11 de septiembre, cuando se conmemora el golpe militar de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende.

“Es un soplo de aire fresco en un día triste para los chilenos“, sostuvo la declaración.

Finalmente, el partido expresó su respaldo al pueblo brasileño y a la independencia de sus instituciones judiciales, además de rechazar cualquier forma de presión o injerencia extranjera que busque influir en sus decisiones soberanas.