“Es un proceso que lleva tiempo”: Jeannette Jara reflexiona sobre su continuidad en el Partido Comunista

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, señaló que lleva un tiempo revisando su continuidad en el Partido Comunista, donde destacó lo “difícil” que fue su relación con la colectividad durante la campaña. En ese contexto, sostuvo que actualmente ha decidido “tomar distancia” para definir una decisión.

La excandidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, señaló que se encuentra en un proceso de evaluación respecto de su militancia en el Partido Comunista (PC).

En ese contexto, afirmó que “es un proceso que lleva tiempo” definir su permanencia en la colectividad y, entre las razones, subrayó lo “difícil” que fue la campaña y su relación con la tienda.

Tras las elecciones presidenciales, comentó que existe un momento en que uno “debe tomar distancia y evaluar con mayor serenidad” cómo se siente dentro de un espacio político.

“Yo tomaré la decisión en algún momento, no me pongo plazo, porque no tengo nada que me apure. He militado mucho tiempo ahí y agradezco mucho a la militancia de base que estuvo siempre disponible para hacer campaña; no vi lo mismo en todos”, precisó.

Finalmente, deslizó una reflexión: “Los partidos políticos nunca son lugares muy cómodos, no son clubes de amigos”, y concluyó que las diferencias van más allá del proceso electoral. En esa línea, detalló que desde que ganó las primarias en el oficialismo no ha participado en ninguna instancia política del PC, lo que, a su juicio, “sirve para mirar en perspectiva los temas”.

Estas declaraciones se enmarcan en un proceso complejo que enfrenta el oficialismo, luego de las críticas del PC y del Frente Amplio (FA) la decisión del 4.º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió de forma unánime por apremios ilegítimos al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el denominado estallido social de 2019.

A ello se suman los cuestionamientos al respaldo de la Ley Naín-Retamal, escenario que culminó con la suspensión temporal del Partido Socialista (PS) de la alianza.

Con información de Francisca Cárdenas, periodista de CNN Chile.