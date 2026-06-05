“Es un hecho aislado”: Desbordes dice que se está investigando discusión entre guardias municipales y carabineros

Un confuso incidente entre guardias municipales y carabineros se produjo en las inmediaciones del barrio Meiggs.

De acuerdo a información preliminar, la situación ocurrió cuando una mujer denunció ante los uniformados que un funcionario municipal la había hostigado.

Posteriormente, los efectivos se acercaron al guardia y le solicitaron sus documentos para hacerle un control de identidad preventivo; sin embargo, este se negó e increpó a un carabinero. Asimismo, en el registro compartido en redes sociales se observa un forcejeo entre guardias y carabineros.

Discusión entre guardias municipales y carabineros: ¿Qué dijo Desbordes?

Conocidos los hechos, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo a Contigo en la Mañana de CHV que “es un hecho aislado; nosotros trabajamos en conjunto con Carabineros y los guardias de seguridad permanentemente”.

“Se está investigando porque hay dos versiones; ambos tienen cámaras corporales, así que va a ser relativamente sencillo determinar qué ocurrió”, agregó.

Consultado sobre si efectivamente el guardia no quiso entregar su identificación, la autoridad comunal respondió: “Se está investigando. “Veamos los videos completos, yo no me voy a pronunciar antes que eso y Carabineros va a hacer lo mismo”.

Respecto a si hay rivalidades entre ambas instituciones o si esta situación ensucia el trabajo conjunto, Desbordes recalcó que no existen enemistades.

“No quedan rivalidades de por medio, es un caso aislado; trabajamos todos los días en miles de procedimientos. Me parece que es una exageración hablar de que ensucia el trabajo”, sentenció.

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