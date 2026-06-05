“Es un hecho aislado”: Desbordes dice que se está investigando discusión entre guardias municipales y carabineros

Un confuso incidente entre guardias municipales y carabineros se produjo en las inmediaciones del barrio Meiggs.
De acuerdo a información preliminar, la situación ocurrió cuando una mujer denunció ante los uniformados que un funcionario municipal la había hostigado.
Posteriormente, los efectivos se acercaron al guardia y le solicitaron sus documentos para hacerle un control de identidad preventivo; sin embargo, este se negó e increpó a un carabinero. Asimismo, en el registro compartido en redes sociales se observa un forcejeo entre guardias y carabineros.
Discusión entre guardias municipales y carabineros: ¿Qué dijo Desbordes?
Conocidos los hechos, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo a Contigo en la Mañana de CHV que “es un hecho aislado; nosotros trabajamos en conjunto con Carabineros y los guardias de seguridad permanentemente”.
“Se está investigando porque hay dos versiones; ambos tienen cámaras corporales, así que va a ser relativamente sencillo determinar qué ocurrió”, agregó.
Consultado sobre si efectivamente el guardia no quiso entregar su identificación, la autoridad comunal respondió: “Se está investigando. “Veamos los videos completos, yo no me voy a pronunciar antes que eso y Carabineros va a hacer lo mismo”.
Respecto a si hay rivalidades entre ambas instituciones o si esta situación ensucia el trabajo conjunto, Desbordes recalcó que no existen enemistades.
“No quedan rivalidades de por medio, es un caso aislado; trabajamos todos los días en miles de procedimientos. Me parece que es una exageración hablar de que ensucia el trabajo”, sentenció.
Revisa el video aquí
(3/ 06) Insólito episodio en el centro de Santiago: cerca de 15 guardias de la @Muni_Stgo se enfrentaron con @Carabdechile para impedir el control de identidad y eventual detención de un funcionario que se negó a identificarse. Hubo empujones e insultos en plena vía pública. El… pic.twitter.com/RaByXxRVNV
— Difamador (@difamadores) June 4, 2026
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