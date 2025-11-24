“Es mi cuñado”: Ocupantes heridos durante choque que dejó dos niños muertos en San Miguel identifican al conductor prófugo

Carabineros busca al chofer que huyó luego de la colisión en José Joaquín Prieto con Departamental. En el auto viajaban ocho personas y un tercer menor permanece en riesgo vital.

Un choque ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de San Miguel dejó dos niños fallecidos y abrió una intensa búsqueda policial contra el conductor que escapó del lugar. El chofer fue identificado por ocupantes heridos del mismo vehículo, quienes aseguraron que se trata de un familiar cercano. “Es mi cuñado”, declaró uno de ellos ante personal policial y equipos de emergencia.

El accidente se registró cerca de la 01:00 horas en la intersección de avenida Departamental con José Joaquín Prieto, cuando un automóvil con ocho ocupantes no respetó una luz roja y colisionó con otro vehículo. Tras el impacto, el conductor y dos adultos más huyeron a pie, mientras el resto de los pasajeros fue trasladado a distintos centros asistenciales.

Los menores fallecidos tenían 2 y 13 años. Un tercer niño, de 11, se mantiene en riesgo vital, según informaron fuentes policiales. En el automóvil viajaban cinco adultos y tres menores.

Indicios de alcohol y exceso de ocupantes

De acuerdo con los primeros antecedentes, el vehículo involucrado circulaba con sobrecupo y a alta velocidad. Carabineros indicó que en su interior se encontraron latas de cerveza y otros elementos asociados a consumo de alcohol, por lo que se investiga si el conductor manejaba bajo sus efectos.

La policía trabaja para ubicar al chofer prófugo y formalizar posibles responsabilidades penales, mientras el Ministerio Público ordenó diligencias para esclarecer la dinámica exacta del choque y la eventual participación de terceros en la fuga.