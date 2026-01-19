“Es histórico”: Presidente de Bomberos valora récord de $52 millones en donaciones en un solo día
Por Miguel Buksdorf
19.01.2026 / 18:13
Juan Carlos Field agradeció a Chile "por recordar siempre a sus bomberos; somos 57.500 personas que estamos dispuestas a dar la vida, de ser necesario".
En el marco de los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, el presidente nacional de Bomberos, Juan Carlos Field, destacó el monto que ha recibido la institución mediante la cooperación de la ciudadanía a través de la cuenta de Banco Estado.
“Quiero destacar algo que es histórico; en un día llevamos $52 millones en aportes a través de Banco Estado“, dijo Fields.
Asimismo, aprovechó de agradecer por estos aportes: “Muchas gracias a Chile por recordar siempre a sus bomberos; somos 57.500 personas que estamos dispuestas a dar la vida, de ser necesario”.
Respecto al uso de estos aportes, señaló que se emplearán para reparar el daño generado en carros bombas y cuarteles de Bomberos.
La donación de Estados Unidos
Este lunes, la embajada de Estados Unidos concretó el donativo para combatir incendios forestales, detallando que los $40.000 dólares son para Bomberos y para la Conaf.
“La cooperación de la embajada de EE.UU. habla muy bien de las relaciones bilaterales que tiene Estados Unidos con Bomberos de Chile“, dijo Juan Carlos Field.
A través de su cuenta de X, el embajador de EE.UU., Brandon Judd, detalló que la donación consiste en equipos destinados a combatir incendios forestales.
¿Cómo donar a Bomberos?
Para realizar un aporte a Bomberos de Chile se debe donar a la siguiente cuenta:
- Rut: 70.073.800-0
- Banco Estado
- Cuenta Corriente: 13-2