“Es de mucho riesgo”: Codina pide no llegar como voluntarios a San Carlos de Apoquindo y detalla trabajo con maquinarias

Este viernes, un amplio operativo se despliega en Las Condes tras el aluvión que afectó principalmente a la zona de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. El fenómeno dejó seis personas lesionadas, cerca de dos mil viviendas afectadas y al menos 55 viviendas anegadas.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, detalló a CNN Chile Radio el despliegue que se encuentra desarrollando en el sector oriente e hizo un llamado a evitar transitar y acercarse a la zona afectada.

Llamado a no enviar voluntarios: “Es de mucho riesgo”

Al respecto, el delegado enfatizó que la presencia de civiles puede entorpecer el trabajo que se está realizando, aunque valoró la solidaridad que se presenta frente a situaciones de emergencia en el país: “En este minuto no necesitamos voluntarios, estamos con mucha maquinaria pesada trabajando; cuando se necesiten, lo vamos a informar. Sabemos que uno de los rasgos maravillosos de nuestro país es que, frente a situaciones de catástrofe, siempre se activa, (…) la solidaridad”.

“Es de mucho riesgo, (…), mucha maquinaria trabajando, que tengamos personas que probablemente algunos de ellos pueden tener la mejor de las voluntades, pero no conocen los protocolos de resguardo, prevención de riesgo, frente a una situación de esta naturaleza”, agregó.

La autoridad ejemplificó los riesgos que persisten en los patios y jardines anegados: “Hemos visto que en algunas viviendas hay zonas de piscina que están completamente tapadas con el barro; si alguien pisa ahí, se va a ir hacia abajo. Por favor, todavía no voluntarios. Después van a hacer falta para la limpieza fina, pero por ahora estamos con el Ejército, las municipalidades y los equipos del Gobierno“.

Militares desplegados

Respecto a las labores de apoyo, Codina confirmó el despliegue de funcionarios del ejército y un control de accesos coordinado con carabineros para restringir el tránsito de vehículos y civiles para el trabajo de la maquinaria pesada.

“En este momento tenemos treinta efectivos del ejército que están en la zona de los pasajes interviniendo, carabineros también ya tomó control de esos pasajes. No se puede ingresar si no eres integrante o de las Fuerzas Armadas o de las instituciones que estamos trabajando, porque claramente la situación es una situación que amerita un trabajo muy coordinado”