“Eramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos”: Presidente Kast carga contra administración Boric en Consejo RN

El Presidente José Antonio Kast arremetió con todo en contra de la administración de Gabriel Boric y los acusó de “destruir” el país.

En el marco del Consejo General de Renovación Nacional, el Jefe de Estado cuestionó las críticas que, desde la actual oposición han realizado, y cuestionó, en duros términos, el desempeño de la anterior administración.

“Necesitamos un Chile libre, ese Chile libre que estuvo en peligro. Estuvo en peligro cuando quisieron refundar Chile, con un proyecto constitucional que nos terminó uniendo a todos para evitar que Chile cayera en esa ideología extremaque intentó imponer el gobierno anterior. Y cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”, comenzó señalando Kast.

“ Pero hoy día dan cátedra. Si es una cosa increíble. Nosotros les decimos, ¿cómo les fue en el tema del empleo? Un desastre”, complementó. “ ¿Cómo les fue en el tema del crecimiento? Un desastre. ¿Cómo les fue en el tema de educación? Un desastre. ¿Cómo les fue en el tema de salud? Un desastre. Y hoy día pontifican. No se demoraron ni dos meses y ya están pontificando” , agregó.

En esa línea, aseguró que “ya no hay más pisos en el subterráneo para bajar. Si eramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos”.

Asímismo, Kast cuestionó que desde la actual oposición se estén dedicando a “ buscar el detalle. Al ensañamiento, generalmente al ensañamiento político. Un detalle, hacen un escándalo. Otro detalle, hacen un escándalo”.

El Mandatario también cuestionó los reparos de la oposición respecto a las recomendaciones de Hacienda para recortar gasto público, donde se mencionaba el plan de alimentación de la Junaeb. “Hoy día, claro, dicen, ‘van a cortar los alimentos de la Junaeb’. ¿Dónde han visto algo así? Pero sí, es increíble lo que son capaces de decir.

Eso es no conocer Chile, eso es no conocer lo que es la Junaeb. Pregúnteme por qué ocupamos una bala de plata en Junaeb. Porque el desastre era total”, planteó el Presidente.