“Eramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos”: Presidente Kast carga contra administración Boric en Consejo RN

El Presidente José Antonio Kast arremetió con todo en contra de la administración de Gabriel Boric y los acusó de “destruir” el país.
En el marco del Consejo General de Renovación Nacional, el Jefe de Estado cuestionó las críticas que, desde la actual oposición han realizado, y cuestionó, en duros términos, el desempeño de la anterior administración.
“Necesitamos un Chile libre, ese Chile libre que estuvo en peligro. Estuvo en peligro cuando quisieron refundar Chile, con un proyecto constitucional que nos terminó uniendo a todos para evitar que Chile cayera en esa ideología extremaque intentó imponer el gobierno anterior. Y cuando uno mira lo que nos dejaron, no hay ninguna cifra donde ellos puedan decir que lo hicieron bien”, comenzó señalando Kast.
En esa línea, aseguró que “ya no hay más pisos en el subterráneo para bajar. Si eramos una potencia en Sudamérica y nos dejaron destruidos”.
El Mandatario también cuestionó los reparos de la oposición respecto a las recomendaciones de Hacienda para recortar gasto público, donde se mencionaba el plan de alimentación de la Junaeb.
“Hoy día, claro, dicen, ‘van a cortar los alimentos de la Junaeb’. ¿Dónde han visto algo así? Pero sí, es increíble lo que son capaces de decir.
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