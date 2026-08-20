“Era una sátira de humor político”: Imputado por amenazas a presidente Kast y ministro Quiroz explica sus dichos tras quedar con medidas cautelares

El hombre formalizado por el delito de amenazas de muerte en contra del presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda Jorge Quiroz quedó en libertad, pero con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a menos de 200 metros a las autoridades.

El procedimiento fue llevado a cabo tras la difusión de un video en plataformas digitales, en el que emitía declaraciones intimidatorias contra ambas autoridades debido a su descontento por la discusión del proyecto que buscaba prohibir y sancionar las carreras de galgos.

En el registro audiovisual, el hombre afirmaba que: “esta sería una muy buena instancia para matar a un par de perros, sobre todo en La Moneda, al hijo de pe… de José Kast o quizás también a su amiguito, al perro cu… de Jorge Quiroz”.

Declaraciones del imputado

Tras quedar en libertad, declaró a la prensa, afirmando que se trataba de “una sátira de humor político y nada de lo que diga al respecto puede ser utilizado como verdad. Y eso se especifica en la descripción del video”.

Asimismo, reconoció que no pensó en las consecuencias y que “de ahora en adelante le tomaré más el peso a mis palabras“.

Además, señaló que el objetivo de su mensaje era “respetar a los animales. Tenemos una sociedad que a los perros los tratan como mascotas y la Comisión de Agricultura aprobó el que se podían cazar perros. Para mí es una aberración y estaríamos retrocediendo como sociedad”.

“Y eso yo lo quise extrapolar como humor satírico a la político. Sin querer ofender a las autoridades“, concluyó.

Postura del Ejecutivo

El hecho generó reacciones desde el Palacio de La Moneda. Al referirse a las amenazas dirigidas a las autoridades, el presidente Kast enfatizó que se debe reconocer “cuáles son las amenazas reales” que corresponden a las autoridades encargadas de definirlas.

Asimismo, declaró su defensa en la libertad de expresión y se abrió al diálogo frente a las diferencias: “Si alguien tiene una opinión distinta a la que plantea un gobierno determinado, nosotros tenemos toda la disponibilidad para discutir con respeto”.

Además, enfatizó que los delitos cometidos deben ser investigados según la entidad que se requiera: “Si alguien amenaza a través de redes sociales, si alguien incurre en un hecho ilícito, tendrá que responder ante la autoridad que corresponda (…). Chile merece ser un país donde nadie tenga miedo”.