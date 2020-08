En conversación con Daniel Matamala, el mandatario reconoció que existen personas a las que no les ha llegado la ayuda o no les llegó a tiempo. Aseguró que no tiene tapujos con pedirles perdón, insistió en la recuperación de la economía y adelantó que el objetivo del cambio de gabinete es "no sólo seguir contando contagiados, sino también empleos recuperados".