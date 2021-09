El papá de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI) Valeria Vivanco, Miguel Vivanco, condenó y calificó como “una vergüenza” la participación del alto mando de la institución en la Parada Militar 2021 este domingo.

La familia de la funcionara asesinada durante un procedimiento en La Granja en junio pasado, se manifestó contra las autoridades de la PDI para exigir “justicia y verdad” por la muerte de la joven de 25 años.

Este lunes, entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, Vivanco manifestó nuevamente su molestia y denunció que desde la institución no se han acercado a la familia para referirse al caso.

“Nosotros como familia estamos bastante avergonzados de la actitud del alto mando de la PDI. Primero, porque nunca -después del 5 de agosto- se acercaron a la familia a darnos una explicación, a poner la cara, a contarnos cómo van los avances de la investigación o darnos la posición con respecto a la institución en cuanto al fallecimiento de mi hija”, sostuvo.

“Creo que los altos mandos de la institución debieron haber tomado cartas en el asunto hace mucho rato, no solamente con desvincular a los funcionarios que se vieron comprometidos con el tema de Valeria, sino que también haber sacado a los altos mandos que correspondían a las unidades donde estaba trabajando mi hija”, agregó.

Bajo ese punto, el padre de la joven fallecida acusó que “todos esos altos mandos fueron sacados de la Brigada de Homicidios, pero fueron reasignados simplemente a otras labores”.

“Entonces, eso para nosotros es una vergüenza, porque no hay solución, no hay limpieza y eso no se puede permitir en una institución jerárquica donde tiene que haber verdad y donde tiene que haber honor por un tema tan sensible y un tema tan doloroso para la sociedad y para una familia”, sentenció.