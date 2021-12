Tras el holgado triunfo que convirtió a Gabriel Boric en el presidente electo de Chile con más votos en la historia del país, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, analizó los hitos más importantes de la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, Moreno afirmó que el candidato de Apruebo Dignidad fue el que más sintonizó con las demandas de cambios que las personas manifestaron en el plebiscito de octubre de 2020.

“Efectivamente estamos frente a un cambio generacional, pero también la confirmación de un ciclo político. Con la llegada de Gabriel Boric a La Moneda, se termina el ciclo político largo de la transición que había concluido con el estallido social y lo que estamos viendo ahora es que cambian los sujetos, cambian los temas y cambian los condiciones”, profundizó.

“Gabriel Boric es la persona que la gente decidió que debe llevar adelante los cambios“, expresó.

Asimismo, Moreno precisó que frente a la contundencia de la victoria y con una elección con la mayor participación desde el voto voluntario, Boric fue la carta presidencial que mejor leyó las demandas de cambio por parte de la población.

“La idea de cambio se ganó con el plebiscito. En esa oportunidad, la gente dijo queremos un cambio y lo que se decidió este domingo fue quién interpretaba de mejor manera, o qué es lo que la gente piensa que puede llevar adelante ese proceso de cambio gradual. Y la gente decidió, con una contundencia muy significativa, que sea Gabriel Boric la persona a la que se le entrega el voto de confianza para llevar adelante ese cambio que ya se había ganado en el plebiscito de hace un año atrás”, añadió.

Votos de Parisi

En la otra vereda, Moreno comentó que “el problema de José Antonio Kast es que no se puede representar lo que no se entiende, y José Antonio en su candidatura no entendió esta señal de cambio que decíamos que la gente había aprobado en el plebiscito de octubre del año pasado”.

Respecto a la alianza entre Kast y Franco Parisi, señaló que “se demostró que el endoso que pretendía Franco Parisi -o los votos que había obtenido- no funciona, sencillamente porque los votos son de las personas, no son de los líderes y, por lo tanto, hacer este llamado de alguna manera, para sacar una ventaja de lo que podía ser el resultado, finalmente no se concretó. Gabriel Boric gana en Antofagasta y, por lo tanto, esta idea de Parisi de tener control sobre sus votos queda absolutamente desmentida, porque no tuvo ninguna capacidad de endosarlos a la candidatura de Kast”.

El académico precisó que el votante del Partido de la Gente también es alguien que quiere cambios. “Pensábamos que era un votante más bien que estaba cercano al mundo de la derecha, pero la verdad es que es un votante que también quiere cambios. Cambios de manera distinta, quizás más radicales, sin la política, pero quiere cambios”, dijo.

Boric en la centroizquierda

Finalmente, sostuvo que a la candidatura de Boric hay que ubicarla en la centroizquierda: “Gabriel Boric ganó por las ideas de la centroizquierda, de la socialdemocracia y, por lo tanto hay que ubicarlo internacionalmente en ese mundo, el mundo de la socialdemocracia, que tiene otros referentes en América Latina y en el resto del mundo”, descartando así una comparación con Nicolás Maduro.