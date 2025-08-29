Entregan 934 cámaras corporales a inspectores municipales del Barrio Meiggs y de comunas de la Región Metropolitana

Las nuevas cámaras se dividirán en 51 comunas de la región, dependiendo de las necesidades en materia de seguridad de cada uno de los municipios, informaron las autoridades.

La Gobernación Regional de la Región Metropolitana entregó 934 cámaras corporales a inspectores municipales de Barrio Meiggs y de otras comunas de la zona.

En la instancia, que se llevó a cabo en Meiggs, estuvieron presentes los alcaldes de Santiago, Mario Desbordes, y de Estación Central, Felipe Muñoz, además del gobernador Claudio Orrego.

Las autoridades detallaron que estas nuevas cámaras tienen características que permitirán monitorear de mejor manera y proteger a los funcionarios mientras realizan su trabajo.

Además, estas no pueden ser intervenidas por quien las porta, no se les puede sacar la batería ni la memoria y resisten golpes fuertes. También graban en alta definición y tienen una autonomía de 13 horas.

El gobernador Orrego comentó que “nuestros inspectores municipales, nuestros carabineros, nuestros funcionarios de la PDI han estado demasiado expuestos a la violencia, a la incivilidad de parte de delincuentes y malos ciudadanos. Lo que estamos haciendo como Gobierno de Santiago es proteger a quienes nos protegen, entregarles las herramientas, chalecos antibalas, cascos antibalas y estas bodycam que son un sistema de comunicación integral para proteger la labor que ellos hacen”.

Detalló, además, que la inversión de las cámaras asciende a más de $1.200 millones y a más de $3.500 millones en todo el implemento.

Mientras que el alcalde Desbordes enfatizó: “Queremos recuperar la Alameda en toda esta zona, estamos trabajando también en Meiggs para ir recuperando más calles. La seguridad de este lugar no se va a volver a retirar, porque la meta que tenemos es que nunca más se instale en este lugar un toldo azul”.

Por su parte, el jefe comunal de Estación Central apuntó al Congreso para que pueda tramitar prontamente la Ley de Seguridad Municipal.

“Están trabajando instituciones para poder resguardar la ciudadanía, hay algunas que se están quedando atrás. Exigimos al Congreso que pueda apurar la Ley de Seguridad Municipal y otras leyes que nos van a permitir hacer mejor nuestro trabajo”, dijo.

Y añadió que los municipios necesitan contar con un “marco regulatorio y recursos que permitan hacer mejor nuestro trabajo”.