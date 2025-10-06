Entre 2021 y 2024: Chinos y venezolanos aumentaron su participación electoral en Chile en 5.230% y 4.360%, respectivamente

Hasta la fecha, los ciudadanos extranjeros con más de cinco años avecindados en el país, podían ejercer su derecho a voto en los comicios nacionales. Situación que se reformó hace pocas semanas en el Congreso, pasando a exigir 10 años.

El aumento de la población extranjera se ha hecho notar durante la última década en Chile. Y una muestra de ello es el número de foráneos que han podido participar de diversos comicios legislativos y presidenciales en Chile.

De esta manera, un análisis de CNN Chile, reveló un alto aumento en la participación de foráneos en los comicios de Chile.

Por ejemplo, en las elecciones municipales y presidenciales de 2021, la colonia que más participó fueron los peruanos, con 22.631 avecindados en el país que sufragaron. En tanto, en los comicios de 2024, tres años después, dicha cifra se elevó a 130.947, registrando un incremento de 479%.

En segundo lugar, están los venezolanos. En 2021 solo 2.935 nacidos en dichas tierras estaban autorizados a votar en Chile, siendo superados por los colombianos, argentinos y bolivianos. Pero este 2024, la cifra se elevó a niveles impensados, registrando un incremento de 4.360%, llegando a 130.900 autorizados para sufragar.

Por otro lado, los haitianos también registraron un alza importante en su participación, pasando de 754 que votaron en los comicios de 2021 a 32.104 en los de 2024; es decir, un alza de 4.358%.

Pero el país que mayor incremento de participación registró fue China, pasando de 128 compatriotas votando a 6.823, lo que representa un aumento de 5.230%.