Entra en vigor la ley Chao Cables: Obligará a empresas el retiro y ordenamiento de cables en desuso

La normativa ordena a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar este material. La Subsecretaría de Telecomunicaciones tendrá la tarea de "aprobar planes anuales de retiro de cables en desuso y ordenamiento de elementos en uso programados por las empresas de telecomunicaciones".

Este lunes se publicó en el Diario Oficial el decreto que concreta la ley Chao Cables, normativa que ordena el retiro y ordenamiento de cables y que ordena a las empresas de telecomunicaciones a identificar, ordenar y retirar este material.

El decreto contiene medidas que permitirán avanzar en un plan de gestión y mantención de líneas aéreas y subterráneas de telecomunicaciones.

Ley Chao Cables: ¿Cómo funcionará?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) deberá “aprobar planes anuales de retiro de cables en desuso y ordenamiento de elementos en uso programados por las empresas de telecomunicaciones”, explican desde el Gobierno.

Dichas empresas tendrán que cumplir con metas definidas por la Subtel.

Asimismo, los operadores tendrán la obligación de mantener en buen estado todos los elementos de la red, incluyendo cables, soportes y accesorios.

Si se produce una emergencia, “se establecen tiempos máximos de respuesta por parte de los operadores. Las emergencias que generen afectación de personas deberán tener una respuesta inmediata de la empresa”.

En el caso de que la emergencia afecte bienes, “los operadores tendrán 30 minutos para responder y, en caso de otras afectaciones, dispondrán de una hora”.

Por otro lado, se encuentra el Plan de Gestión y Mantención de Líneas Aéreas y Subterráneas, el cual “introduce la obligación a los operadores de telecomunicaciones de publicar en la sección institucional de sus páginas web los respectivos mapas de cobertura, permitiendo agilizar la solicitud de retiro u orden de las redes, sobre todo en situaciones de emergencia”.

Con este objetivo, las empresas tendrán que identificar todos los elementos de la red -aéreos y subterráneos- en forma georreferenciada y “entregar estos inventarios de redes en forma periódica a la Subsecretaría de Telecomunicaciones”.

Junto con ello, el decreto publicado en el Diario Oficial obliga a las empresas al mantenimiento preventivo, mediante “revisiones periódicas y reparaciones necesarias para la conservación adecuada de la infraestructura”.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones estará encargada de diversas funciones. Entre ellas se encuentran: