Enrique Correa tras encíclica “Magnifica Humanitas”: “Unos pocos cada vez menos son capaces de manejar la capacidad de discernimiento del ser humano”

El exministro y analista político, Enrique Correa, abordó en el estreno del nuevo podcast de CNN Chile, “Modo Humano”, el profundo impacto de la primera encíclica del Papa León XIV, “Magnifica Humanitas”, publicada el pasado 15 de mayo de 2026. La fecha coincidió deliberadamente con los 135 años de la histórica Rerum Novarum de León XIII. El otrora seminarista destacó que el documento no busca imponer dogmas religiosos, sino alertar sobre el avance sin contrapeso de la Inteligencia Artificial (IA) en un orden internacional carente de reglas claras y marcado por una hiperconcentración de poder económico.

La hiperconcentración de la riqueza y la pérdida del discernimiento humano

Para Correa, una de las mayores advertencias que cruza el texto pontificio reside en cómo la tecnología está amenazando la libertad individual al ser capturada por monopolios globales. “Yo creo que la iglesia por primera vez recorre toda la encíclica con mucho temor, con mucha cautela, con mucha distancia al proceso de hiperconcentración de la riqueza que hay en el mundo”, diagnosticó el analista en conversación con la periodista Matilde Burgos.

El exjefe de gabinete profundizó en la gravedad de este escenario digital: “Porque a cada rato vuelve y dice, mira, ahora son unos pocos cada vez menos los que efectivamente son capaces de manejar ahora, no ya la actividad humana, como pasaba con las máquinas o como pasaba con las fábricas, sino que la capacidad de discernimiento del ser humano”.

Una alianza estratégica bajo la lupa y la inquietud por las “tierras raras”

Otro de los puntos críticos abordados por el otrora ministro de Estado apunta a la soberanía tecnológica y los recursos estratégicos de Chile frente a las grandes potencias globales. Correa manifestó su profunda preocupación por la trastienda de la agenda digital y los alcances del memorándum de entendimiento firmado recientemente con Estados Unidos. “No es posible, desde ya eso va en contra de toda legalidad y de toda racionalidad además, cualquier suscripción de un documento reservado que se comprometa a un laissez-faire en tierras raras” , advirtió con severidad, aludiendo además a la cita fuera de agenda que el Ejecutivo sostuvo con el magnate tecnológico Peter Thiel. Para el analista, el avance de la Inteligencia Artificial no puede significar una “adhesión ciega” a las políticas norteamericanas , cuestionando que se utilicen estos mecanismos bilaterales para evadir el debate público: “Los documentos de entendimiento, a diferencia de los tratados, no pasan por el Congreso. Son parte de una conversación privada entre dos gobiernos” , fustigó, llamando a resguardar los intereses nacionales en el Parlamento.

El “bullying” a la Organización de las Naciones Unidas y la polarización local

El segundo gran eje destacado por el analista político fue el llamado del Sumo Pontífice a rescatar el multilateralismo ante un nuevo tipo de fascismo amparado por liderazgos polarizantes como Donald Trump, Benjamín Netanyahu o Vladímir Putin. Correa elogió que el Papa León XIV se alce como “el defensor intelectual espiritual de un mundo de reglas”, otorgándole un rol fundamental a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un contexto donde, según acusó, el organismo es víctima de un constante asedio político.

“Es un momento en que Naciones Unidas es objeto ya no de ataques sino que de un verdadero bullying de lo que pudiéramos llamar la ultraderecha más dura del mundo”, sostuvo Correa. Llevando la discusión al plano local, fustigó la falta de respaldo del Estado chileno a la carrera internacional de la expresidenta Michelle Bachelet en el foro global: “Nosotros dimos una señal al mundo muy equivocada al no respaldar la candidatura de Bachelet, dimos la señal al mundo que estamos divididos y la buena señal que el país le dio al mundo por mucho tiempo que estábamos unidos”.